Дочь Урганта снялась в откровенном образе и вызвала споры среди подписчиков

21-летняя Куталия разместила серию кадров, на которых она позирует вместе с друзьями. Девушка снялась в блестящем кроп-топе с бахромой, мини-юбке бежевого цвета и черных туфлях на невысоком каблуке. Свой образ она дополнила рваными зелеными чулками. При этом на одной из фотографий Куталия демонстрирует оголенные ягодицы, пишет Lenta.ru.

Публикация дочери Урганта, которая набрала почти 13 тысяч лайков, вызвала споры среди ее подписчиков. Так, некоторые фанаты восхитились внешним видом звезды. «Красота», «Сексуальная красотка», «Выглядишь потрясно», «Хорошие», «Откровенно, но красиво!» — высказывались они.