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Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника

Дмитрий Шепелев ФОТО: Kirill Kallinikov/Sputnik

Шоумен и телеведущий Дмитрий Шепелев впервые показал лицо своего младшего наследника Тихона. Кадром он поделился в своем Instagram-аккаунте. На нем румяный малыш смотрит сквозь окно деревянного дома, который занесен снегом, сообщает «Пятый канал».

«Сын. Январь. Кролик»,

— написал Дмитрий.

Поклонников Дмитрия Шепелева привела в восторг фотография. Некоторые нашли сходство Тихона со старшим братом Платоном — сыном покойной певицы Жанны Фриске.

«Это невероятное фото, Дима! Целый рассказ можно написать!»; «Как похож на старшего сына!»; «Лапуля какая в окошке жизнь рассматривает. Это и его первая зима, снег, камин, кролик и все-все-все, завидую вам по-белому, это чудесно», — отметили в комментариях.

Известно, что сейчас Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они растят детей от прошлых отношений. Весной же избранница шоумена и подарила ему Тихона.

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