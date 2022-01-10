Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника

— написал Дмитрий.
Поклонников Дмитрия Шепелева привела в восторг фотография. Некоторые нашли сходство Тихона со старшим братом Платоном — сыном покойной певицы Жанны Фриске.
«Это невероятное фото, Дима! Целый рассказ можно написать!»; «Как похож на старшего сына!»; «Лапуля какая в окошке жизнь рассматривает. Это и его первая зима, снег, камин, кролик и все-все-все, завидую вам по-белому, это чудесно», — отметили в комментариях.
Известно, что сейчас Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они растят детей от прошлых отношений. Весной же избранница шоумена и подарила ему Тихона.