Дмитрий Шепелев показал лицо младшего наследника

«Это невероятное фото, Дима! Целый рассказ можно написать!»; «Как похож на старшего сына!»; «Лапуля какая в окошке жизнь рассматривает. Это и его первая зима, снег, камин, кролик и все-все-все, завидую вам по-белому, это чудесно», — отметили в комментариях.