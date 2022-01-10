Стали известны обладатели кинопремии «Золотой глобус»
В США состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн, список победителей опубликован на сайте премии.
В США состоялась 79-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Она прошла в закрытом режиме и не транслировалась по телевидению или онлайн, список победителей опубликован на сайте премии.
Фильм «Власть пса» получил престижную премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм», а режиссёр картины Джейн Кэмпион стала лучшей в соответствующей номинации. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия, передает портал Life.ru.
В категории «Лучшая комедия/мюзикл» победу одержала «Вестсайдская история» Стивена Спилберга. Лучшей анимационной картиной стал диснеевский мультфильм «Энканто», а японская драма «Сядь за руль моей машины» получила награду в номинации «Лучший иностранный фильм».
Приз за «Лучшую мужскую роль в драме» получил Уилл Смит, сыгравший в картине «Король Ричард». А вот Николь Кидман победила в категории «Лучшая женская роль в драме» («Быть Рикардо»).
Ранее стало известно, что церемонию вручения премии «Золотой глобус» в 2022 году не покажут зрителям. Телеканал NBC отказался транслировать мероприятие в знак протеста против действий Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), организатора премии. В феврале 2021 года организаторов «Золотого глобуса» обвинили в коррупции и непрозрачности премии, а кроме того, отметили, что среди журналистов ассоциации нет ни одного темнокожего представителя. В NBC заявили, что покажут премию в 2023 году только при условии решения проблем с расовой предвзятостью в ассоциации.