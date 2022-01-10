Стали известны обладатели кинопремии «Золотой глобус»

Ранее стало известно, что церемонию вручения премии «Золотой глобус» в 2022 году не покажут зрителям. Телеканал NBC отказался транслировать мероприятие в знак протеста против действий Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), организатора премии. В феврале 2021 года организаторов «Золотого глобуса» обвинили в коррупции и непрозрачности премии, а кроме того, отметили, что среди журналистов ассоциации нет ни одного темнокожего представителя. В NBC заявили, что покажут премию в 2023 году только при условии решения проблем с расовой предвзятостью в ассоциации.