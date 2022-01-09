Найден пропавший в Казахстане актер Глинников

О пропаже звезды российского сериала «Интерны» Ильи Глинникова стало известно 4 января. За день до этого он последний раз связался с матерью. О его пропаже женщина заявила в МИД России. По данным РИА Новости, генконсульство России в Казахстане заявило, что не располагает информацией о его исчезновении.