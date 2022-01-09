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Нарвская жена главного тренера сборной России по футболу Дарья Карпина: планирую к лету выпустить альбом

Дарья Карпина ФОТО: Инстаграм

Накануне праздников уроженка Нарвы Дарья Карпина выпустила свой дебютный клип «Алкоголь», а к лету певица намерена представить и первый сольный альбом.

«Музыкой занимаюсь с самого детства. Сначала я была солисткой вокальной группы и объездила все возможные конкурсы вплоть до "Утренней звезды", если помните, была такая передача на российском телевидении. Была финалисткой этого конкурса. Потом появился в Эстонии проект Be Free, и восемь лет мы ездили по эстонским городам. Выступали здесь на разогреве у групп "Чили" и "ВИА Гра". В то время клипы в Эстонии особо не снимали. А потом был большой промежуток времени, когда я не занималась своим творчеством. Исполняла каверы в основном. И вот два года назад я решила возобновить сольную карьеру. Поэтому только лишь сейчас пришли к первому клипу», - пояснила в интервью «Кофе+» Дарья Карпина, пишет Rus.err.ee.

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