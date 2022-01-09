Финал шоу «Ледниковый период» обернулся неожиданностью

Среди претендентов на победу поклонники видели несколько пар: Даню Милохина с Евгенией Медведевой, Татьяну Тотьмянину с Иваном Колесниковым, Оксану Домнину с Кириллом Зайцевым, а также Агату Муцениеце с Александром Энбертом, пишет Dni.ru.

Для всех стало сенсацией то, что в итоге победили Татьяна Волосожар и Федор Федотов. Триумф дался паре нелегко. Помимо изнурительных тренировок и волнений фигуристка получила перед финалом сезона шоу «Ледниковый период» травму. Поэтому победа спортсменов стала для большинства зрителей полной неожиданностью.

Паре победа принесла массу положительных эмоций. Это было видно воочию на съемках проекта. Федор Федотов уже пообещал ведущему Алексею Ягудину начать подготовку к тому, чтобы стать отцом.

Второе место в шоу «Ледниковый период» взяли Татьяна Тотьмянина и Иван Колесников. Бронзу же разделили сразу три пары: Оксана Домнина и Кирилл Зайцев, Агата Муцениеце и Александр Энберт, а также Даня Милохин и Евгения Медведева. К слову, блогер и фигуристка стали самой романтичной парой сезона.