Пять лайфхаков по борьбе со стрессом, которые помогают звездам не сбежать со сцены

Мадонна

Мадонна ФОТО: instagram.com/madonna

По мнению поп-королевы, лучший способ справиться со стрессом — отпустить ситуацию. Логика у Мадонны железная: стресс появляется ровно тогда, когда мы пытаемся взять все под контроль. Если этого не делать, то и такой бурной реакции психики не будет. Сложно не согласиться. Поэтому в следующий приступ тревоги певица рекомендует не паниковать, а позволить случаю решить все за вас.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли ФОТО: Marilla Sicilia

Сейчас Джоли не просто актриса. Она режиссер, общественный деятель, посол доброй воли ООН и… мама. Последняя роль помогает звезде справляться с грузом ответственности, которую она на себя взяла. По словам Анджелины, со стрессом она борется с помощью «медитации» — под ней актриса подразумевает общение со своими детьми. Ребятня помогает Джоли отвлечься от всего, что происходит с ней за день. Вот только такой формат явно подойдет не всем. Дети — создания шумные, а значит, те, кому для расслабления нужна тишина и покой, будут вынуждены искать другой вариант борьбы со стрессом.

Адель

Адель ФОТО: Simon Emmett

В своем недавнем интервью исполнительница хита Easy on me, Skyfall и Rolling in the deep рассказала, что когда она взялась за свое тело, то узнала об удивительном побочном эффекте фитнеса: «Я осознала, что, когда я тренируюсь, тревоги совсем нет. Я не худела, просто чтобы похудеть. Думала, если я смогу стать сильнее физически, смогу почувствовать и увидеть это, то мне под силу и стать сильнее ментально и эмоционально».

Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон ФОТО: MONICA ALMEIDA/REUTERS

А вот у актрисы из легендарного сериала «Друзья» лайфхак не только действенный, но еще и довольно вкусный. По словам Дженнифер, ей помогают… картофельные чипсы — стоит немного похрустеть, как тревога начинает отступать. Сладкое тоже работает, но с такими гастрономическими советами далеко не уедешь. Есть и альтернативные, более здоровые варианты — медитация и ведение дневника.

Джастин Бибер

Джастин Бибер ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS