Сергей Лазарев поделился милыми фото с отдыха с мамой и детьми

После череды новогодних корпоративов и съемок, Сергей Лазарев повез свою семью подальше от холодов. В турецком Белеке артист вместе с мамой, племянницей Алиной, сыном Никитой и дочерью Анной остановился в одном из лучших пятизвездочных отелей на побережье, пишет Starhit.ru.

Семья проводила время активно: Валентина Викторовна играла в мини-баскетбол, дети — в аэрохоккей. Милыми фото и видео Сергей активно делился с подписчиками в Инстаграм. «Прекрасный отдых был в Турции! Успел и концерт дать, и немного релакснуть! Чудесная зима», — признался Лазарев.

Кстати, в этом году Сергей отправил сына Никиту в первый класс — поэтому после окончания январских каникул мальчик вернется к учебе. Ребенок посещает частную школу и уже делает большие успехи. Кроме того, 7-летний Никита посещает множество спортивных и творческих секций, и при этом не забывает уделять внимание маленькой сестренке.