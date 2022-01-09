Находящийся в Казахстане актер сериала «Интерны» перестал выходить на связь

По его данным, актер приехал в Казахстан еще до Нового года, а недавно вместе с группой туристов отправился покорять пик Талгар. Затем 3 января находящийся в горах Глинников последний раз связался с матерью, сообщив, что еды у тургруппы достаточно, пишет Lenta.ru.