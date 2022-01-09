Александр Буйнов получил серьезную травму

Российский певец Александр Буйнов получил травму, упав с лестницы, об этом он рассказал в Instagram.

Как уточнил 71-летний исполнитель, ему пришлось срочно обращаться к врачам. Буйнов получил серьезную травму в загородном доме. Он хотел поиграть с собакой, пошел за ней по лестнице и упал «на ровном месте», пишет Lenta.ru.

В результате артист сломал руку. О травме он сообщил фанатам. Буйнов добавил, что первую медицинскую помощь ему оказала супруга Елена. Она смогла закрепить руку самодельной шиной. «Левая рука. Поскользнулся на ровном месте, на лестнице, пошел за собакой. Вот и весь веселый репортаж», — подчеркнул музыкант.

В июле 2020 года Буйнов перенес операцию, однако не пояснил, какую именно. Он отметил, что половина России «живет без этого». Подписчики предположили, что исполнителю удалили камни в почках, желчный пузырь или аппендикс.