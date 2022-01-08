Королева эстонского спорта, проживающая в США, провела время с самыми близкими на пляже
Грете Гриффин, эстонская спортсменка, проживающая в Америке, показала подборку трогательных снимков, на которых запечатлена ее семья.
Грете Гриффин, эстонская спортсменка, проживающая в Америке, показала подборку трогательных снимков, на которых запечатлена ее семья.
Вместе с самыми близкими Грете отправилась на пляж - в город Палм-Бич, Флорида. Компанию ей составил ее муж, профессиональный спортсмен Роберт Гриффин III, дочери Глория и Гамея и другие родственники.
- подписала она карусель снимков.
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