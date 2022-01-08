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17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой

Шинейд О'Коннор ФОТО: Matt Sayles/Scanpix

Ирландская певица разместила в соцсети душераздирающий пост о том, что ее 17-летний сын ушел из жизни. За два дня до этого Шинейд сообщила, что Шейн пропал, пишет Стархит.

55-летняя ирландская певица сообщила, что полиция прекратила поиски ее пропавшего ребенка, так как выяснилось, что 17-летний Шейн покончил жизнь самоубийством.

Она написала в Twitter:

Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю. Пожалуйста, успокойтесь.

Шинейд, сменившая свое имя на Шухада Дэвитт в 2018 году после принятия Ислама, уже неоднократно писала о проблемах с подростком. Пару лет назад он сбегал из дома, чем немало обеспокоил свою мать. Но тогда все закончилось благополучно. В 2022 году Шейна последний раз видели в Таллахте, Южный Дублин, в пятницу. В субботу полицейские нашли парня мертвым.

По словам певицы, ее наследник всегда был склонен к самоубийству, и это была его не первая попытка уйти из жизни.

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