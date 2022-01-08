Эстонский актер о работе с Брюсом Уиллисом: боже мой, как здорово было это снимать!

«С сегодняшнего дня в прокате! Боже, как здорово было это снимать», — написал Йоханн Урб в соцсети, поделившись скриншотами из фильма.

Помимо Брюса Уиллиса, в фильме «Американская осада» задействованы Тимоти В. Мерфи, Роб Гоф и Джонни Месснер.

В конце сентября Урб поделился кадрами из фильма в Instagram, рассказав о проявлении эмоций. «Во время съемок в этом фильме я смог работать с довольно мрачными эмоциями, погрузиться в кроличьи норы и научиться управлять своими эмоциями, чтобы узнать, как легко соскользнуть в безумие. Это привело меня к интересному вопросу: "Что такое эмоция, как она возникает, откуда берется?" Вы когда-нибудь думали об этом? Это ведь такая естественная часть нас. Мы особо об этом не думаем».

В фильме 66-летний Уиллис играет полицейского, которому предстоит разобраться с опасным делом. Бывший офицер полиции Нью-Йорка, а теперь шериф небольшого городка в Джорджии вынужден бороться с бандой воров, взявших в заложники богатого врача.

Йоханн Урб играет одного из бандитов. Это уже второй совместный фильм Урба и Уиллиса, предыдущим был «Брешь» в конце прошлого года.

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