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Сестра-близнец посвятила трогательную публикацию скончавшейся Кристи Оясаар

Сестра-близнец скончавшейся Кристи Оясаар Мари и ее партнер Маури посвятили трогательные слова своему близкому человеку.

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Кристи Оясаар, дизайнер, скончавшаяся вчера в возрасте 38 лет, была сестрой-близнецом Мари Оясаар, известного дизайнера украшений и автора детских книг. «У меня самая особенная сестра в мире. Какой подарок от жизни. Люблю, люблю, люблю», — написала Мари Оясаар в посте, сделанном в Instagram в ноябре.

На следующий день после смерти сестры-близнеца Мари посвятила Кристи трогательный пост и поблагодарила всех, кто выразил ее поддержку.

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