Сестра-близнец посвятила трогательную публикацию скончавшейся Кристи Оясаар

Кристи Оясаар, дизайнер, скончавшаяся вчера в возрасте 38 лет, была сестрой-близнецом Мари Оясаар, известного дизайнера украшений и автора детских книг. «У меня самая особенная сестра в мире. Какой подарок от жизни. Люблю, люблю, люблю», — написала Мари Оясаар в посте, сделанном в Instagram в ноябре.