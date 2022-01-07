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Народная целительница рассказала, как правильно загадать желание и улучшить жизнь в Эстонии
Интервью с Оксаной Преображенской

Оксана Преображенская ФОТО: Из личного архива

Практикующая в Таллинне народная целительница Оксана Преображенская в светлый праздник Рождества рассказала, как правильно загадать желание и запрограммировать себя на удачу в новом году. Легким наступивший год для Эстонии, по мнению специалиста, не назовешь, но сплотившись, мы преодолеем все сложности.

Сегодня, 7 января, празднуется Рождество по православному календарю. Издавна этому дню приписывали волшебные свойства. Мол, именно в Рождество граница между миром материальным и духовным тоньше обычного. Наши предки в этот период загадывали заветные желания и притягивали удачу на весь год.

Мы решили не отставать и пообщались в этот день с Оксаной Преображенской – целительницей, ясновидящей и психологом, которая уже тридцать лет старается помочь каждому приходящему к ней человеку.

– В светлый праздник Рождества так и хочется начать все с чистого листа. Оксана, расскажите, как запрограммировать себя на удачу в новом году?

– Действительно, в Рождество на Земле становится больше светлой и чистой энергии. Это время можно использовать для улучшения своей жизни. Чтобы привлечь удачу, нужно очистить свои внутренние энергии. Лучший способ это сделать – избавится от негативных состояний. Для этого нужно постараться отпустить все обиды, раздражение, злость и зависть.

Избавиться от негативных состояний тяжело, но те, кто справятся, улучшат личные энергии и станут удачливее. Не упустите волшебное время и начните улучшать свою судьбу.

– Время от Рождественского сочельника до Крещения называется Святками. Именно в этот период принято гадать. Чем уникален этот отрезок времени и можно ли действительно узнать свою судьбу?

– Считается, что во время Святок приоткрывается завеса тайны и человек может приблизиться к знанию будущего. При этом хочется отметить, что иногда во время гадания используются языческие методы и практики, которые добавляют негативную вибрацию в энергию человека. Тогда в перспективе невинное развлечение может повлечь неприятные последствия. Негативная вибрация, находясь в энергии человека, начнет влиять на события в его судьбе. Любые грядущие ситуации могут развиваться худшим образом, чем могли бы.

Советую к гаданию прибегать как можно реже и только в сложных жизненных ситуациях. Лучше для энергии человека, для судьбы его детей, внуков, правнуков, жить по промыслу Божьему, но и самому не плошать.

– Получается, что куда безобиднее загадывать желания – это и надежду дарит, и дух укрепляет! Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось?

– Для того, чтобы желание имело больше шансов на успех, человеку необходимо увеличить количество светлой внутренней энергии. Самый простой вариант – практика прощения. Постарайтесь вспомнить всех людей, с кем вы когда-либо были знакомы, и попросить у них прощения. Также необходимо всех простить и попросить у Бога прощения за все, что было в вашей жизни: неблагородные слова, дела, помыслы.

Таким образом, ваши энергии станут светлее, и вы сможете смело загадывать желание – от всего сердца, от всей души пожелать, представить и проговорить то, чего вы так хотите. После загадывания желания необходимо эту энергию отпустить в мир. Как бы забыть об этом, не зацикливаться и не задерживать вложенную энергию, чтобы она могла поработать и исполнить желание. Желайте правильно, и все мечты сбудутся!

– Как могут злость, обида и зависть мешать человеку приблизиться к мечте?

– Любые негативные энергии ухудшают и блокируют светлый ход судьбы. Получается, что человек сам себе портит жизнь. Очень важно следить за своим внутренним состоянием и стараться не фиксироваться на негативном.

– Сказать «прости», «будь добрее» – просто, а как же на самом деле избавиться от разрушающих эмоций?

– Каждую конкретную ситуацию нужно проработать и осознать. Только после этого будет возможно избавиться от разрушающих чувств полностью. Если же нет сильно травмирующей ситуации, то при желании количество перейдет в качество. Как можно больше прощайте, отпускайте и желайте добра.

– Сейчас, когда вокруг все так тревожно – пандемия, повышение цен, ограничения и запреты – людей тревожит вопрос, каким будет наступивший год. Как вы считаете, будет он легче, или самые тяжелые времена у нас, жителей Эстонии, еще впереди?

– Несмотря на то, что трудностей впереди будет много и расслабляться рано, энергии Эстонии разворачиваются в более светлую и лучшую сторону. Наступивший год легким еще не будет, но все сложности удастся преодолеть.

Каждый из нас может внести свой вклад в будущее. Чем светлее энергия каждого конкретного человека, тем становится светлее общий энергетический потенциал нашей страны. Энергия каждого человека, энергия страны и энергия земли, на которой мы живем гармонично взаимодействуют и усиливают друг друга. Если мы хотим, чтобы наша жизнь в любимой стране была лучше, мы должны начать с себя.

Что касается пандемии, я всех призываю соблюдать рекомендации врачей. Главное – это вакцинация и своевременная ревакцинация. Лишь сплотившись мы сможем побороть недуг.

Желаю всем светлых Рождественских энергий, радости и добра!

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