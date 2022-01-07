Народная целительница рассказала, как правильно загадать желание и улучшить жизнь в Эстонии

Сегодня, 7 января, празднуется Рождество по православному календарю. Издавна этому дню приписывали волшебные свойства. Мол, именно в Рождество граница между миром материальным и духовным тоньше обычного. Наши предки в этот период загадывали заветные желания и притягивали удачу на весь год.

Мы решили не отставать и пообщались в этот день с Оксаной Преображенской – целительницей, ясновидящей и психологом, которая уже тридцать лет старается помочь каждому приходящему к ней человеку.

– В светлый праздник Рождества так и хочется начать все с чистого листа. Оксана, расскажите, как запрограммировать себя на удачу в новом году?

– Действительно, в Рождество на Земле становится больше светлой и чистой энергии. Это время можно использовать для улучшения своей жизни. Чтобы привлечь удачу, нужно очистить свои внутренние энергии. Лучший способ это сделать – избавится от негативных состояний. Для этого нужно постараться отпустить все обиды, раздражение, злость и зависть.

Избавиться от негативных состояний тяжело, но те, кто справятся, улучшат личные энергии и станут удачливее. Не упустите волшебное время и начните улучшать свою судьбу.

– Время от Рождественского сочельника до Крещения называется Святками. Именно в этот период принято гадать. Чем уникален этот отрезок времени и можно ли действительно узнать свою судьбу?

– Считается, что во время Святок приоткрывается завеса тайны и человек может приблизиться к знанию будущего. При этом хочется отметить, что иногда во время гадания используются языческие методы и практики, которые добавляют негативную вибрацию в энергию человека. Тогда в перспективе невинное развлечение может повлечь неприятные последствия. Негативная вибрация, находясь в энергии человека, начнет влиять на события в его судьбе. Любые грядущие ситуации могут развиваться худшим образом, чем могли бы.

Советую к гаданию прибегать как можно реже и только в сложных жизненных ситуациях. Лучше для энергии человека, для судьбы его детей, внуков, правнуков, жить по промыслу Божьему, но и самому не плошать.

– Получается, что куда безобиднее загадывать желания – это и надежду дарит, и дух укрепляет! Как правильно загадать желание, чтобы оно сбылось?

– Для того, чтобы желание имело больше шансов на успех, человеку необходимо увеличить количество светлой внутренней энергии. Самый простой вариант – практика прощения. Постарайтесь вспомнить всех людей, с кем вы когда-либо были знакомы, и попросить у них прощения. Также необходимо всех простить и попросить у Бога прощения за все, что было в вашей жизни: неблагородные слова, дела, помыслы.