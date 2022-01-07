Пт, 7.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Умерла 36-летняя TikTok-зведа, которая слышала голоса

ФОТО: tiktok.com/@candimurley

2 января в возрасте 36 лет умерла TikTok-звезда Кэндис Марли Меристаун (Candice Murley Marystown), более известная как Кэнди. Это произошло спустя несколько дней после того, как она опубликовала видео, в котором утверждала, что "голоса в ее голове умолкли". Об этом пишет RUS.TVNET со ссылкой на издание Mirror.

О ее смерти сообщила сестра - Марша Макэвой, которая начала сбор средств на похороны. Она отметила, что кончина Кэндис стала шоком и она была финансово не готова к похоронам. 

Причина смерти не называется, но, по словам сестры, уход Кэндис был "неожиданным". У нее остался сын Максвелл.

"Мы получили новости, которые никто не хочет слышать. Сегодня ночью мы потеряли важную часть нашей семьи, мою сестру Кэндис. Это было очень неожиданно, и наши сердца разбиты. Кэндис была жизнерадостной и всегда жила по своим правилам", - отметила Марша и предложила поклонникам сестры смотреть ее видео, чтобы помнить о ней.

Марша призналась, что Кэндис любила петь, танцевать и она всегда была полна энергии: "Теперь она танцует на небесах".

У Кэндис в TikTok было два аккаунта: на одном свыше 17 тысяч подписчиков, на втором - около 20 тысяч. 

Издание Guardian сообщает, что на момент написания статьи было собрано около 17 тысяч долларов. Родные заверили, что неизрасходованные деньги будут переданы сыну блогера. 

НАВЕРХ
Back