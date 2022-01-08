Психология цвета: 11 оттенков, которые расположат к вам любого человека

Осознаем мы это или нет, но нередко мы создаем впечатление о человеке только по его внешнему виду, — например, если он выглядит слишком броско и эпатажно, мы относимся к нему с осторожностью. Немаловажную роль здесь играет выбор цвета. Одни оттенки располагают к общению, другие, напротив, помогут дистанцироваться от окружающих, третьи — сконцентрироваться на работе. Поэтому очень важно знать, какой цвет, что обозначает. Вместе с экспертом разбираем самые популярные оттенки и выясняем, какие цвета сыграют вам на руку, а какие, наоборот, могут усложнить вам коммуникацию с другими людьми, пишет Marie Claire.

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