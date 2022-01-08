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Психология цвета: 11 оттенков, которые расположат к вам любого человека

Женщина в красном. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Какие оттенки точно расположат к вам собеседника, а какие, наоборот, могут оттолкнуть? Разбираемся в психологии цвета и выясняем, как всегда производить хорошее впечатление.

Осознаем мы это или нет, но нередко мы создаем впечатление о человеке только по его внешнему виду, — например, если он выглядит слишком броско и эпатажно, мы относимся к нему с осторожностью. Немаловажную роль здесь играет выбор цвета. Одни оттенки располагают к общению, другие, напротив, помогут дистанцироваться от окружающих, третьи — сконцентрироваться на работе. Поэтому очень важно знать, какой цвет, что обозначает. Вместе с экспертом разбираем самые популярные оттенки и выясняем, какие цвета сыграют вам на руку, а какие, наоборот, могут усложнить вам коммуникацию с другими людьми, пишет Marie Claire.

Зеленый

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Этот цвет оказался в списке первым не случайно. Дело в том, что именно зеленый считается наиболее комфортным цветом для зрительного восприятия. Он снимает усталость и повышает тонус, люди в одежде зеленого цвета ассоциируются с успехом и богатством. Более того, в этом году он оказался одним из самых актуальных в палитре сезона — советуем присмотреться, если ищите приятный и одновременно стильный оттенок.

Синий

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Этот цвет вызывает доверие и производит впечатление серьезности. Не зря для деловых встреч принято выбирать костюм темно-синего цвета. Он настраивает на рабочий лад, а еще помогает преодолеть тревогу и волнение.
 
Красный

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Очень яркий и авторитарный цвет, олицетворяющий лидерство и превосходство. Подходит тем, кто любит быть в центре внимания. Но с ним стоит быть осторожным — слишком насыщенный оттенок может оказывать психологическое давление. Поэтому, чтобы расположить собеседника к общению, лучше выбирать более мягкие оттенки этого динамичного цвета.
 
Розовый

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Нежный, наивный и романтичный цвет. Такое же впечатление будет производить человек в одежде розового цвета. Из-за этого его не часто встретишь в бизнес-среде.
 
Оранжевый и желтый

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Одежда этих цветов способна поднять настроение, расположить к себе собеседника, а еще придать уверенности в себе. Оранжевый и желтый формируют впечатление благополучия, заряжают энергией и позитивом. Однако из-за своей активности редко используется в деловой среде, только если речь не идет о творческих направлениях.
 
Черный

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Элегантный, изящный и деловой. Этот цвет помогает сконцентрироваться и даже немного дистанцироваться от окружающих. Он не привлекает излишнего внимания, но вместе с тем смотрится презентабельно.
 
Белый

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Цвет чистоты, легкости и мира. Всегда обращает на себя внимание. При этом, слишком яркий белый способен вызвать чувство тревоги и дискомфорта.
 
Серый

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Цвет баланса. Символизирует спокойствие, безопасность, зрелость. Подходит для тех, кто не любит излишнее внимание. Однако, чрезмерно частое использование этого цвета способно сделать его обладателя незаметным и даже безликим. Поэтому сильно увлекаться серым цветом не стоит.
 
Фиолетовый

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Один из самых «дорогих» цветов. Так сложилось исторически. Красители фиолетового цвета были очень дорогими, поскольку оттенок редко встречается в природе, поэтому позволить себе носить его могли лишь представители королевской семьи. Те времена давно прошли, но ассоциации остались. Поэтому, если хотите выглядеть более респектабельно, добавьте этот цвет в свой гардероб. Особенно эффектно смотрится в вечернем гардеробе.
 
Коричневый

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Теплый, мягкий, располагающий к себе цвет. Человек в одежде коричневого цвета производит впечатление стабильного и надежного, вызывает доверие окружающих. Отличного подходит для первой деловой встречи или собеседования.
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