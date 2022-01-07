Греть еду в микроволновке вредно – так ли это на самом деле

Опасно ли излучение от микроволновки

Любой электрический прибор, в том числе и микроволновка, излучает микроволны. Это излучение такое же, как от радио или, например, электролампочек, которыми пользуется каждый.

Для жизни и здоровья людей такое излучение полностью безопасно, к тому же металлическая конструкция внутри самой микроволновки и сетка из металла на дверце печки создает дополнительную защиту и блокирует микроволны.

Мнение о том, что пища, разогретая в микроволновке, становится радиоактивной, – это миф. Во-первых, излучение радиоактивное и электромагнитное – это две разные вещи. И при работе микроволновки не выделяются альфа-, бета- и гамма-лучи, то есть ионизирующего (радиационного) излучения не происходит.

Во-вторых, электромагнитные волны от микроволновки проходят сквозь еду, в продуктах они не остаются и не разрушают их структуру. Потому любая еда после разогревания в микроволновке не содержит радиоактивных частиц.

Как греть еду в микроволновке правильно

Продукты, приготовленные методом жарки, варки, запеченные в духовке и разогретые потом на сковороде, и пища, приготовленная или разогретая в микроволновке, одинаковы. Главное отличие использования микроволновки в том, что благодаря высокой проницаемости микроволн нагревание блюд ускоряется.