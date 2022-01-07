Рождество Христово: что можно и что нельзя делать 7 января

Ирод созвал придворных книжников, хорошо знавших Ветхий Завет. Те сказали, что рождение Спасителя было предсказано пророком Михеем, а местом его появления на свет будет Вифлеем. Боявшийся потерять свою власть царь издал указ умертвить всех вифлеемских младенцев до двух лет. Он рассудил, что только так он сможет обезопасить себя от свержения и дальнейшей погибели.
Путь к Мессии волхвы отыскали по Вифлеемской звезде. Та привела их к новорожденному, которому они вручили подарки. Эти подношения в итоге войдут в историю как дары волхвов: золото, ладан и смирна. Все три вещи имели определенный подтекст. Золото символизировало царское достоинство новорожденного. Ладан, использующийся в религиозных обрядах, говорил о божественном происхождении ребенка. Масло в свою очередь олицетворяло будущее погребение.
Позже к Иосифу Обручнику является ангел и рассказывает ему о приказе Ирода. Мужчина отводит Богородицу и Младенца в Египет, где они жили вплоть до смерти жестокого властителя, а потом вернулись в Назарет.
Теологи отмечают символизм того факта, что мир вовсе не заметил приход Спасителя на землю. По мнению специалистов, эта деталь олицетворяет мироощущение православного христианина, во главе которого всегда стояло смирение.
Рождество считается вторым по значимости празднеством после Пасхи. Многие думают, что суть Рождества Христова состоит в дарении подарков. На самом деле, его история богата традициями, обычаями и приметами.
Что можно делать на Рождество
Рождество Христово имеет уходящие в глубь веков традиции. Всякий, кто хочет привлечь удачу и счастье, обязан придерживаться определенных правил.
Рождественская традиция говорит, что, совершая покупки в Рождество Христово, вы притягиваете финансовый достаток в будущем.
Нигде больше вы не найдете столь плотной концентрации рождественского духа, как в православных церквях. Посещение храма в святой праздник подпитает вас положительной энергетикой.
Шить, вязать, вышивать (всякого рода кропотливый труд)
Важно, чтобы то было не пустое развлечение, но продиктованное необходимостью действие. Еще лучше, если все сшитые или связанные в Рождество вещи вы подарите своим близким.
Есть мясо, яйца, рыбу и все то, что запрещено потреблять в пищу во время Поста
Важно понимать, что из Поста следует выходить плавно. Ни в коем случае не потребляйте излишнее количество пищи. Переедание не только противит основам христианских догматов, но и вредит здоровью.
Что нельзя делать на Рождество
Рождество Христово — преисполненный благодарности и смирения день. В этот святой праздник издревле принято прощать обидчиков и приносить извинения самому. И горе тому, чья душа даже в Рождество будет темна, а голова полна дурных мыслей. Так чего нельзя делать в Рождество?
Древние верили, что ввязывание в споры и сквернословие в святой праздник понижает шансы предков на спасение души.