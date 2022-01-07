Рождество Христово: что можно и что нельзя делать 7 января

5-tv.ru узнал, как праздновать Рождество правильно, чтобы загаданное обязательно исполнилось, а в дом пришли любовь и согласие.

Почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни:

Точная дата рождения Иисуса Христа остается неустановленной. А вот различие между датой празднования католического и православного Рождества уходит корнями в эпоху задолго до рождения Мессии.

В 45 году до нашей эры по указу Юлия Цезаря на смену Римскому календарю приходит Юлианский. Свое начало он берет 1 января. Каждый четвертый год в нем — високосный, то есть длиннее обычного (есть 29 февраля. — Прим. ред.). Таким образом Юлианский календарь равен 365.25 дням, то есть на 11 минут дольше солнечного года.

Вместе с тем в древних текстах упоминается, что Спаситель родился 25 декабря. Начиная с IV века нашей эры по XVI этот день считался Рождеством как у католиков, так и у христиан. Однако в XVI веке Папа Григорий XIII ввел новую систему исчисления, чтобы сократить разрыв между календарным и астрономическим годом. Так, Рождество Христово для православных перенеслось на нынешнее 7 января.

История праздника:

Что касается Иисуса Христа, то его история началась с того, что нелюбимый своим народом царь Ирод приказал провести перепись населения. Крестьяне без промедления устремились в ближайшие к их жилищам административные центры. В случае Девы Марии и ее опекуна Иосифа Обручника таким местом был город Вифлеем, где когда-то жил последний.

Оказавшись на месте, странники не смогли найти места для ночлега. Гостевые дома и жилища обычных крестьян оказались переполнены теми, кто пришел исполнить приказ своего властителя. Этим двоим удалось отыскать темную пещеру, где позже у Марии родился Иисус Христос. У матери не было даже люльки для новорожденного. Вместо кроватки ей пришлось воспользоваться тарой, куда обычно высыпают корм для домашнего скота.

Никто не знал о рождении Мессии, ведь случилось это под покровом ночи и вдали от любопытных глаз. Первыми, кто пришел навестить младенца, были обычные пастухи. Легенда гласит, что тех к Младенцу привел звук ангельского пения, поэтому они сразу признали в нем Спасителя и Царя Царей.

В то же время ночное небо озарилось появлением ярчайшей звезды. Позже ее окрестят Вифлеемской звездой. Ее увидели волхвы и приняли за предзнаменование о рождении Царя Иудейского. Происхождение этих героев имеет разные трактовки. Однако само слово «волхв» переводится с греческого языка на русский как маг. Чаще всего их представляют как жрецов культа языческого бога Велеса. Рождение Иисуса волхвы приняли как знамение о существовании единого бога, появление которого предсказали священные тексты.