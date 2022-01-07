Шведский суд отправил за решетку афганца, который изнасиловал на пароме девушку
Окружной суд Швеции в Стокгольме приговорил мужчину, изнасиловавшего женщину на пароме Viking Grace, к двум годам тюрьмы.
Окружной суд Швеции в Стокгольме приговорил мужчину, изнасиловавшего женщину на пароме Viking Grace, к двум годам тюрьмы.
Инцидент произошел 23 октября, когда шведка и 31-летний афганец со шведским видом на жительство встретились на концерте на пароме, сообщает expressen.se.
Мужчина находился на борту с несколькими членами семьи, в том числе с родителями. По версии следствия, один из родственников мужчины спал на верхней койке каюты, когда мужчина насиловал женщину на нижней койке. Родственник сказал во время допроса в полиции, что он спал и ничего не слышал, передает Elu24.
Согласно видео с камер наблюдения парома, мужчина затащил женщину в каюту в 00:40.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина снял с себя одежду, толкнул ее в постель, и удерживая ее, занялся с ней сексом, несмотря на сопротивление. По словам женщины, она была немного пьяна и то, что мужчина сделал с ней, было изнасилованием.
Позже женщина сообщила об инциденте экипажу корабля. Когда Viking Grace прибыл в Стокгольм, в порту его ждала полиция, и мужчину арестовали.
Окружной суд Стокгольма счел, что объяснение женщины о том, что произошло, было четким, подробным и логичным.
Суд приговорил мужчину к двум годам тюремного заключения за изнасилование, и он должен выплатить женщине 55 000 шведских крон (5 700 евро) в качестве возмещения ущерба.