Шведский суд отправил за решетку афганца, который изнасиловал на пароме девушку

Инцидент произошел 23 октября, когда шведка и 31-летний афганец со шведским видом на жительство встретились на концерте на пароме, сообщает expressen.se.

Мужчина находился на борту с несколькими членами семьи, в том числе с родителями. По версии следствия, один из родственников мужчины спал на верхней койке каюты, когда мужчина насиловал женщину на нижней койке. Родственник сказал во время допроса в полиции, что он спал и ничего не слышал, передает Elu24.

Согласно видео с камер наблюдения парома, мужчина затащил женщину в каюту в 00:40.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина снял с себя одежду, толкнул ее в постель, и удерживая ее, занялся с ней сексом, несмотря на сопротивление. По словам женщины, она была немного пьяна и то, что мужчина сделал с ней, было изнасилованием.

Позже женщина сообщила об инциденте экипажу корабля. Когда Viking Grace прибыл в Стокгольм, в порту его ждала полиция, и мужчину арестовали.

Окружной суд Стокгольма счел, что объяснение женщины о том, что произошло, было четким, подробным и логичным.