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Шведский суд отправил за решетку афганца, который изнасиловал на пароме девушку

Viking Grace. ФОТО: HEIKKI SAUKKOMAA/AFP

Окружной суд Швеции в Стокгольме приговорил мужчину, изнасиловавшего женщину на пароме Viking Grace, к двум годам тюрьмы.

Инцидент произошел 23 октября, когда шведка и 31-летний афганец со шведским видом на жительство встретились на концерте на пароме, сообщает expressen.se.

Мужчина находился на борту с несколькими членами семьи, в том числе с родителями. По версии следствия, один из родственников мужчины спал на верхней койке каюты, когда мужчина насиловал женщину на нижней койке. Родственник сказал во время допроса в полиции, что он спал и ничего не слышал, передает Elu24.

Согласно видео с камер наблюдения парома, мужчина затащил женщину в каюту в 00:40.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина снял с себя одежду, толкнул ее в постель, и удерживая ее, занялся с ней сексом, несмотря на сопротивление. По словам женщины, она была немного пьяна и то, что мужчина сделал с ней, было изнасилованием.

Позже женщина сообщила об инциденте экипажу корабля. Когда Viking Grace прибыл в Стокгольм, в порту его ждала полиция, и мужчину арестовали.

Окружной суд Стокгольма счел, что объяснение женщины о том, что произошло, было четким, подробным и логичным.

Суд приговорил мужчину к двум годам тюремного заключения за изнасилование, и он должен выплатить женщине 55 000 шведских крон (5 700 евро) в качестве возмещения ущерба.

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