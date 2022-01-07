Девять, ноль, девять, тысяча, ты будешь моим рабом, ты будешь делать все, что я скажу, и если хочешь, ты можешь заказать по почте мои трусики... Это, наверно, самая яркая ассоциация со словосочетанием "строгая госпожа", которая возникает у тех, кто в начале нулевых поздно ночью смотрел телевизор - облаченная в кожу дама, которая соблазнительно перечисляет, каким образом мужчина должен ей подчиняться. Отношения, в которых ведущую роль занимает женщина - лишь цветочки по сравнению с тем, чего требуют от сильного пола доминантки.

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Строгая госпожа может специализироваться на конкретных услугах, но, чем шире набор ее предложений, тем больше возможность заработать. В среднем цена одной сессии - 200 долларов. Иногда доминантки сами пробуют вжиться в роль подчиненной, чтобы лучше понимать клиентов. Одним из самых унизительных актов считается пощечина.

Мощные девочки-боссы - финансовые доминантки

Если девочками-боссами себя в основном зовут работницы сетевого маркетинга, которые сами себе начальницы, финансовые доминантки или "финдом" это обозначение поднимают на совсем иной уровень. Как выяснилось, они получают оплату за контроль финансов мужчины - в принципе, определяют себе зарплату за то, что просто требуют денег.

В 2018 году The Washington Post опубликовала статью Дженнифер Сван о строгих госпожах, которые захватили власть над самым больным местом мужчины - его кошельком. Одна из героинь статьи - доминантка под псевдонимом Bratty Nikki, иначе говоря, Избалованная Никки, привлекательная блондинка, которая зарабатывает инновативным способом. Одна из предлагаемых ей услуг - видеоклипы, в которых она вербально унижает своих клиентов. Цена за видео, которые обозначены как "мусор мужского пола" довольно демократичная: 9,99 долларов США, а за сотку можно получить особенное, эксклюзивное видео с названием "предназначается самому тупому неудачнику". Такие видео не длятся более 10 минут, а Никки в них не снимается голой.