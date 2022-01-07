Девять, ноль, девять, тысяча, ты будешь моим рабом, ты будешь делать все, что я скажу, и если хочешь, ты можешь заказать по почте мои трусики... Это, наверно, самая яркая ассоциация со словосочетанием "строгая госпожа", которая возникает у тех, кто в начале нулевых поздно ночью смотрел телевизор - облаченная в кожу дама, которая соблазнительно перечисляет, каким образом мужчина должен ей подчиняться. Отношения, в которых ведущую роль занимает женщина - лишь цветочки по сравнению с тем, чего требуют от сильного пола доминантки.

Для подписчиков

Строгая госпожа может специализироваться на конкретных услугах, но, чем шире набор ее предложений, тем больше возможность заработать. В среднем цена одной сессии - 200 долларов. Иногда доминантки сами пробуют вжиться в роль подчиненной, чтобы лучше понимать клиентов. Одним из самых унизительных актов считается пощечина.

Мощные девочки-боссы - финансовые доминантки

Если девочками-боссами себя в основном зовут работницы сетевого маркетинга, которые сами себе начальницы, финансовые доминантки или "финдом" это обозначение поднимают на совсем иной уровень. Как выяснилось, они получают оплату за контроль финансов мужчины - в принципе, определяют себе зарплату за то, что просто требуют денег.