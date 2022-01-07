Будь осторожен: астрологи назвали худший день в 2022-м для каждого знака Зодиака

Наступивший год Голубого Водяного Тигра сулит много хорошего и благоприятного, однако один день из 365 придется просто-напросто постараться пережить. И чем спокойнее и осторожнее каждый представитель зодиакального круга в этот день будет, тем лучше он пройдет для него и не оставит негативных последствий.

Овен

Овнам астрологи рекомендуют быть осторожными осенью, а именно 7 октября. В этот день Марс в знаке Близнецов начнет снижение, потому Овен заметит в себе медлительность и из-за этого, возможно, возникнут проблемы и недоразумения.

Телец

Для Тельца худшим днем в 2022-м окажется 15 мая. В этот день лунное затмение пройдет под знаком Скорпиона, что сильно скажется на Тельце. Люди этого знака решат отказаться от некоторых связей для дальнейшего своего движения и развития.

Близнецы

Для Близнецов в наступившем году не один день окажется худшим. Начиная с августа, Марс перейдет в знак Близнецов, где будет находиться вплоть до 23 января. А это значит, что все это время представители этого знака Зодиака столкнуться с переживаниями. В вашей жизни все будет то двигаться с бешеной скоростью, то замедляться. Но астрологи советуют найти свой собственный темп.

Рак

Для Раков худшим временем в 2022 году станет первый весенний месяц — март. Тогда Марс и Плутон встретятся в седьмом доме в Козероге. А это значит, что у Рака возникнут трудности в личной жизни. Астрологи предупреждают, если представитель этого знака Зодиака в декабре уже сталкивался с проблемами в отношениях, то в марте именно они же вновь и возникнуть. В особенности обострения могут возникнуть 3 марта.

Лев

Худшим днем для Льва станет 14 августа. Сатурн в Водолее снизится, а это значит, что Лев будет ощущать себя расстроенным и опечаленным. Однако этот день может стать крутым поворотом в прояснении некоторых взаимоотношений.

Дева

Для Дев не радостным днем окажется 5 мая. Именно тогда Меркурий будет находиться в десятом доме карьеры, а значит Девы станут более медлительными и невероятно тяжелыми. Астрологи рекомендуют в этот день задуматься о карьере и, возможно, переосмыслить ее.

Весы

Весы, остерегайтесь 9 сентября. С этого дня Меркурий будет находиться в первом доме личности Весов. Потому конфликты и недоразумения представителей этого астрологического символа будут преследовать на протяжении всего дня.

Скорпион

Скорпионам в течение всего года придется столкнуться не с одним лунным затмением. Однако 8 ноября будет максимально сложно. В этот день Скорпиону откроется что-то важное и значительное. Но в тот же момент и неудобное. Возможно, водяному знаку придется изменить жизненные приоритеты.

Стрелец

Для Стрельцов 28 июля станет худшим днем. В этот день Юпитер в Овне будет снижаться в пятом доме самовыражения и творчества Стрельца. Все замедлится. Это особенно раздражит Стрельца, поскольку он будет стремиться к росту и прогрессу. Но после он будет вынужден все обдумать.

Козерог

Козероги, отметьте 4 июня. В этот день вы ощутите себя медлительным. Сатурн будет находиться во втором доме финансов и ресурсов, а это значит, что Козерог поймет, что в тот день — продвижения нет, и наступит полное разочарование.

Водолей

Февраль для Водолея — месяц настоящего вызова. 4 февраля он может почувствовать себя расстроенным, особенно когда дело дойдет до отношений. Разговоры станут неправильными и вызовут лишь жаркие дискуссии.

Рыбы