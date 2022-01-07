ТОП-10 продуктов, в которых нет ничего полезного
Существует ряд продуктов питания, которые сильно вредят здоровью при регулярном употреблении. Издание Men's Health рассказало, чем их можно заменить.
Существует ряд продуктов питания, которые сильно вредят здоровью при регулярном употреблении. Издание Men's Health рассказало, чем их можно заменить.
Первый такой продукт – это сладкие напитки. Они содержат много сахара и одновременно не насыщают. Организм «обманывается», это ведет к болезням печени, сердца, диабету. Поэтому врачи советую употреблять воду, чай, кофе, либо несладкую газировку, добавляя в нее для вкуса лимон.
Третий – это жареная пища. При жарке образуются вредные соединения. Лучше прибегать к варке, тушению, бланшированию, приготовлению на пару.
Четвертый – это выпечка, печенье и пирожные. Они очень калорийны и не содержат полезных питательных веществ. Зато в них достаточно сахара, муки высшего сорта, трансжиров и консервантов. Такое сладкое лучше заменять греческим йогуртом, фруктами и темным шоколадом.
Пятый – это картофель фри и чипсы. Они содержат большое количество акриламидов, образующихся при жарке картофеля. Лучше есть отварной картофель, а если хочется «похрустеть», то для этого существуют морковь и орехи.
Шестой – это низкокалорийные йогурты, в которых мало жира, но много сахара. Такие йогурты не содержат никаких пробиотиков. Поэтому лучше остановиться на традиционных жирных йогуртах.
Седьмой – это мороженое. В нем много сахара и его легко переесть. Лучше брать самое простое мороженое с минимальным количеством добавок.
Восьмой – переработанное мясо. Это бекон, колбасы, сосиски. Лучше избегать этих продуктов совсем.
Девятый – это плавленый сыр. С обычным сыром он не имеет ничего общего, состоит из эмульгаторов, растительных масел, натрия, пищевых красителей, консервантов и сахара. Лучше отказаться от плавленых сыров. Предпочитая им фету, моцареллу и творожные виды сыров.
Десятый – покупной готовый кофе с сиропами. Такие напитки содержат много сахара, что очень вредно.