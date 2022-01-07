Расплата за роскошь: с родных Александра Градского взыскивают гигантские долги

С родных покойного Александра Градского, который отошел в лучший мир в конце прошлого года, взыскивают накопленные певцом долги. Как стало известно журналистам, только по выплате имущественных налогов композитор задолжал государству более полумиллиона рублей, бремя выплаты которых теперь легло на его родственников, в первую очередь вдову Марину Коташенко. По сведениям «Комсомольской правды», изначально Александр Борисович был должен 523 тысячи рублей (6 266 евро). За месяц, который прошел с момента его кончины, близким удалось собрать сто тысяч. Еще 423 тысячи (5 035 евро) остаются неоплаченными, на них начали начисляться пени.
Поговаривают, что финансовый вопрос поссорил детей Александра Градского от первого брака с молодой вдовой Мариной Коташенко. До сих пор неизвестно, как будет распределено наследство покойного композитора, который владел несколькими дорогостоящими объектами недвижимости в Москве и Подмосковье. Помимо этого, близким предстоит разделить «Градский-холл».
Конфликт между близкими Градского начался уже на этапе его похорон. Как уже сообщалоас, все расходы легли на детей маэстро от первого брака Даниила и Марию. При этом 37-летняя Коташенко, по словам очевидцев, не дала не копейки. Близкие Александра Борисовича начали ссориться уже во время траурной церемонии, не особо стесняясь окружающих. Все это говорит о том, что уже в ближайшее время разборки могут вспыхнуть с новой силой — например, как это обычно бывает, в студии популярных телешоу.