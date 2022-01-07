Мария Шукшина впервые рассказала об отношениях со ставшей мужчиной дочерью

54-летняя российская актриса театра и кино Мария Шукшина впервые рассказала об отношениях со своей 32-летней дочерью Анной Трегубенко, которая нашла себя в бодибилдинге. Известно, что девушка регулярно «тягает железо» в спортзале и за последние месяцы увеличила свой вес практически вдвое. По слухам, для активного роста мышц Анна принимает гормоны — в результате изменилось не только ее тело, но и голос, который все больше стал напоминать мужской, а также лицо.

Сейчас Мария Шукшина активно занимается разоблачением мирового заговора, который, как она считает, связан с вакцинацией от коронавируса. Актриса регулярно пугает народ чипированием и порабощением. А вот на общение с мужеподобной дочерью у нее времени не остается. Об этом сама Шукшина рассказала в своем Telegram-канале.

«С моей старшей дочерью Анной мы общаемся не так часто, как хотелось бы, но надеюсь, это время придёт», — написала она.

Также актриса показала, как подросли и возмужали ее младшие сыновья-близнецы Фома и Фока, которым недавно исполнилось 16 лет. Они родились в 2005 году от бизнесмена Бориса Вишнякова. Шукшина очень редко показывает своих близких и рассказывает о них, однако в этот раз решила сделать исключение в честь новогодних праздников. По словам актрисы, тем самым она хочет положить конец многочисленным слухам, которые распространяются про нее в Интернете. Шукшина считает, что она подвергается информационной атаке со стороны мировой закулисы.