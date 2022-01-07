Фигуристка Алина Загитова засветила в кадре нижнее белье

После паузы, на которую Алина Загитова поставила свою карьеру, фигура прославленной одиночницы стала стремительно округляться. Но мало кто мог подумать, что юная красотка может намеренно выставить напоказ интимные кадры.

Звезда фигурного катания недавно откатала показательные выступления, шокировав поклонников новой фигурой. Как оказалось, отсутствие систематических тренировок немедленно отразилось на фигуре профессиональной спортсменки. Зоркие поклонники звезды ледяной арены усмотрели в ее облике несколько несимпатичных складочек на животе, что, разумеется, недопустимо для большого спорта.

Недавно Алина устроила шоу в собственной гримерке, показав в подробностях процесс переодевания за кулисами ледового шоу. И хотя Алина долгое время оставалась для своих подписчиков иконой стиля, пышные бедра фигуристки свели на нет все ее завоевания.