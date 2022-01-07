Фигуристка Алина Загитова засветила в кадре нижнее белье
После приостановки спортивной карьеры спортсменка ни в чем себе не отказывает, передает Topnews.
После приостановки спортивной карьеры спортсменка ни в чем себе не отказывает, передает Topnews.
Звезда фигурного катания недавно откатала показательные выступления, шокировав поклонников новой фигурой. Как оказалось, отсутствие систематических тренировок немедленно отразилось на фигуре профессиональной спортсменки. Зоркие поклонники звезды ледяной арены усмотрели в ее облике несколько несимпатичных складочек на животе, что, разумеется, недопустимо для большого спорта.
Недавно Алина устроила шоу в собственной гримерке, показав в подробностях процесс переодевания за кулисами ледового шоу. И хотя Алина долгое время оставалась для своих подписчиков иконой стиля, пышные бедра фигуристки свели на нет все ее завоевания.
Кроме того, фанаты считали Загитову скромной, и кадры переодевания с демонстрацией тела спортсменки пошли явно не на пользу звезде. Однако, несмотря на все усилия хейтеров, Загитова – признанный профессионал и сможет обрести былую легкость и стройность как только в этом возникнет необходимость. Ведь после приостановки карьеры олимпийская чемпионка набрала не больше пары килограммов.