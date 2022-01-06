Мужчина, предоставивший в аэропорту Брюсселя поддельный сертификат, приговорен к одному году тюрьмы

Самый суровый приговор достиг одного года лишения свободы, пишет The Brussels Times. Это первая группа из 160 человек, привлеченная к ответственности за подделку справок об отрицательном результате теста на коронавирус.

За последние месяцы в аэропорту Брюсселя задержали 820 человек за предъявление поддельных справок ПЦР-теста. 80 процентов из них согласились с согласительным производством и штрафом в размере 750 евро, в отношении остальных решение вынесет суд.

Двенадцать человек решили не являться в суд для участия в рассмотрении дел. Одиннадцать из них были приговорены к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 1600 евро, а один человек был приговорен к одному году тюремного заключения так как при предъявлении справки об отрицательном ПЦР-тесте он был уже заражен.

Шестеро явившихся в суд были приговорены к шести месяцам условно и штрафу в размере 800 евро. Трем людям был предоставлен выбор между 60 часами общественных работ или одним годом криминального надзора.