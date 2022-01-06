Мужчина, предоставивший в аэропорту Брюсселя поддельный сертификат, приговорен к одному году тюрьмы

Самый суровый приговор достиг одного года лишения свободы, пишет The Brussels Times. Это первая группа из 160 человек, привлеченная к ответственности за подделку справок об отрицательном результате теста на коронавирус.
За последние месяцы в аэропорту Брюсселя задержали 820 человек за предъявление поддельных справок ПЦР-теста. 80 процентов из них согласились с согласительным производством и штрафом в размере 750 евро, в отношении остальных решение вынесет суд.
Двенадцать человек решили не являться в суд для участия в рассмотрении дел. Одиннадцать из них были приговорены к шести месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 1600 евро, а один человек был приговорен к одному году тюремного заключения так как при предъявлении справки об отрицательном ПЦР-тесте он был уже заражен.
Шестеро явившихся в суд были приговорены к шести месяцам условно и штрафу в размере 800 евро. Трем людям был предоставлен выбор между 60 часами общественных работ или одним годом криминального надзора.
Суд обосновал приговоры чрезвычайным корыстным поведением подсудимых. «Это не только антиобщественное поведение, но и потенциально опасное для жизни поведение, – отметил брюссельский суд. – Это люди, которые намеренно подвергают общество опасности, ставя свою свободу передвижения выше общественных интересов и особенно права каждого на жизнь. Для граждан, не заботящихся о здоровье своих сограждан, строгие меры наказания являются единственным адекватным ответом, позволяющим им осознать недопустимость своих действий».