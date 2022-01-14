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Владелица самого востребованного кейтеринга в Таллинне уверяет: стол на 10 человек можно уложить в 150 евро

06.01.2022, Tallinn. Tark Cafe&Bistro omanik Jekaterina Andrejeva. ФОТО: Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp

35-летнаяя Екатерина Андреева - мама троих детей, логист по образованию и женщина с улыбкой на миллион. У нее простая задача - сделать всех сытыми и довольными. Свадьбы, дни рождения, юбилеи, тимбилдинги, корпоративы — суть бизнеса формулируется как «банкет навынос» или «выездной ресторан». Андреева - это бренд Tark Catering. Хотя бизнес и семейный, муж отвечает за техническую сторону, за выездной ресторан – Катя. У пары есть два кафе – 200 и 50 квадратов, кейтеринг и 15 работников. И множество благодарностей от клиентов, большая часть которых, однажды попробовав стол Tark Catering, заказывает этот сервис снова.

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«Когда ты выбираешь дело своей жизни, можешь быть уверен, что не будешь работать ни одного дня, - эта фраза стала для Екатерины основополагающей. - Tark Catering - моя жизнь. У меня нет цели зарабатывать миллионы или обслуживать астрономическое число клиентов. Да, одна цель есть: очень хочу сделать еду для президентского приема и побывать на этом мероприятии».

Екатерина Андреева ФОТО: Sander Ilvest / Konstantin Sednev / Postimees Grupp
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