Владелица самого востребованного кейтеринга в Таллинне уверяет: стол на 10 человек можно уложить в 150 евро

35-летнаяя Екатерина Андреева - мама троих детей, логист по образованию и женщина с улыбкой на миллион. У нее простая задача - сделать всех сытыми и довольными. Свадьбы, дни рождения, юбилеи, тимбилдинги, корпоративы — суть бизнеса формулируется как «банкет навынос» или «выездной ресторан». Андреева - это бренд Tark Catering. Хотя бизнес и семейный, муж отвечает за техническую сторону, за выездной ресторан – Катя. У пары есть два кафе – 200 и 50 квадратов, кейтеринг и 15 работников. И множество благодарностей от клиентов, большая часть которых, однажды попробовав стол Tark Catering, заказывает этот сервис снова.