Джоан Роулинг обвинили в оскорблении евреев в книгах о Гарри Поттере

Критики отметили, что гоблины-банкиры из банка «Гринготтс» похожи на евреев. По словам экспертов, они напоминают типичные антисемитские карикатуры, которые появлялись со времен Средневековья. Авторы статьи добавили, что подобные образы публиковали в еженедельнике Der Stürmer, который выходил в годы Второй мировой войны в Германии. Они напомнили, что в этом издании часто появлялись заметки и изображения, оскорбляющие евреев и вызывающие к ним ненависть, сообщает Lenta.ru.