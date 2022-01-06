Король эстонского бодибилдинга стал дедушкой в 44 года: в руках как-будто держу фарфоровую куклу
Отт Кийвикас, ставший дедушкой в возрасте 44 лет в конце прошлого года, признался, что никак не может привыкнуть к этому статусу.
Отт Кийвикас, ставший дедушкой в возрасте 44 лет в конце прошлого года, признался, что никак не может привыкнуть к этому статусу.
«Это прекрасное чувство и осознание, которое только начинает приходить», - признался Отт в передаче радио Sky Plus, добавив, что быть дедушкой вызывает в нем чувство гордости.
Кроме того, культурист признался, что для поддержки на руках такого маленького чуда требуется гораздо больше, чем просто физической силы. "Вначале кажется, что тебе вручают фарфоровую куклу. Чувствуешь, что можешь сломать ее", - смеется он.