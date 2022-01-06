Назван «страшный» продукт, который вызывает простуду

Один из самых страшных продуктов. Мёд обладает ярко выраженным согревающим эффектом, за счёт этого происходит повышенное потоотделение. Люди этого не чувствуют, но употребление мёда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание, — объяснил Золотарёв.

Диетолог посоветовал употреблять мёд только дома, в тепле. По его словам, к любым продуктам, имеющим согревающий или охлаждающий эффект, нужно относиться с осторожностью, учитывая температуру воздуха. Например, холодные напитки не подходят для жаркой погоды, пишет News.ru.

Ранее главный врач дома-пансионата РАН Мария Медведева заявила, что для определения деменции неврологи проводят специальные тесты. При этом она отметила, что, если процесс начался, то затормозить его можно с помощью лекарственных средств, но вылечить недуг невозможно.