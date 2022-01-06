«Я в ужасе мучилась два месяца»: актриса с эстонскими корнями Юлия Ауг призналась в харассменте

«Сейчас скажу ужасную вещь. Я поняла, что, мама дорогая, у меня действительно был (служебный, — Прим. авт.) роман, но только я с другой стороны. Я была тем самым человеком, который харассил молодого человека!» — неожиданно призналась актриса.

Причем этот эпизод случился уже тогда, когда в обществе уже открыто обсуждался и осуждался пресловутый харассмент, как сексуальное домогательство к коллегам по работе.

«Когда я поняла, что начинаю неровно дышать к этому человеку, я подумала: «Боже! Боже! Он же мой подчиненный! Я же не должна этого делать. Это же какое-то безобразие, это какой-то кошмар!» Я в ужасе мучилась два месяца, потом в конце концов я поняла, что мне наплевать. Я сказала: «Извини, ты мне очень нравишься. Я уже больше не могу». Ничего страшного не случилось, человек не уволился, не убежал».