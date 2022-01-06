Как по дню рождения узнать, какие болезни принесет вам номер вашей квартиры

Нумерологи уверены, на нашу жизнь влияет не только среда обитания, окружение, происходящие те или иные события, но и числа, которые присутствуют повсюду: дата рождения, номер банковской карты, номер паспорта и даже номер квартиры. Последний в сочетании с датой рождения может даже указать, какие болезни вас поджидают.

Чтобы получить прогноз здоровья, сначала необходимо сложить все цифры в дате вашего рождения. К примеру, 3 января 2010. 0+3+0+1+2+0+1+0= 7. Далее необходимо сложить все цифры номера вашей квартиры. К примеру, 10. 1+0=1. Число вашего рождения складываем с числом квартиры. 7+1=8. Искомый код ищем ниже в описании.

1

Если вам выпала единица, то ваша жизнь полна радости и веселья. Вы имеете хорошее физическое здоровье, однако у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Потому в периоды магнитных бурь вы будете себя плохо чувствовать.

2

Двойка говорит о том, что ваше физическое и умственное здоровье зависит от эмоционального состояния. Когда вас будет настигать депрессия, самочувствие будет ухудшаться, а в момент душевного подъема улучшаться. Двойка также подчиняет внутренние ритмы организма ритмам Луны. Потому на растущую Луну вы ощущаете прилив сил и энергии, а перед новолунием — упадок. Кроме того, у вас есть предрасположенность к нервным заболеваниям и болезням желудочно-кишечного тракта.

3

Если у вас выпала тройка, у вас много энергии. Однако иногда желание успеть все и сразу лишь губит вас и способствует перехвату заболеваний с других людей. Поэтому для укрепления иммунитета необходимо научиться искусству дружеской беседы.

4

Тем, кому выпала четверка, стоит больше заботиться о своем здоровье. В вашем организме нередко происходят воспалительные процессы, однако, к счастью, в хроническую форму - не переходят.

5

Пятерка говорит о том, что у вас есть предрасположенность к полноте и эмоциональным всплескам в момент магнитных бурь. Вам следует научиться контролировать себя.

6

Если вам выпала шестерка, ваше физическое здоровье напрямую зависит от пищевых привычек. Если вы перестанете следить за своим рационом, не исключено появление проблем.

7

Семерка в нумерологии — цифра стабильности. Благодаря ей, вы отбрасываете все ненужное, что мешает вашей внутренней гармонии. Кроме того, число не дает распылять свои силы и энергию и концентрировать мысли на определенной проблеме, пишет «Сибкрай.ru». Если вы утратите равновесие душевное, то вслед за ним пропадет и физическое.

8

Восьмерка — число сюрпризов. Скорее всего ваша жизнь настолько непредсказуема, что сердце не выдерживает. Иногда у таких людей наблюдается аритмия.

9