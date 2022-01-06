Как по дню рождения узнать, какие болезни принесет вам номер вашей квартиры
Нумерологи уверены, числа, присутствующие в нашей жизни могут, как привлекать удачу в судьбу человека, так и негативно на нее влиять.
Нумерологи уверены, числа, присутствующие в нашей жизни могут, как привлекать удачу в судьбу человека, так и негативно на нее влиять.
Нумерологи уверены, на нашу жизнь влияет не только среда обитания, окружение, происходящие те или иные события, но и числа, которые присутствуют повсюду: дата рождения, номер банковской карты, номер паспорта и даже номер квартиры. Последний в сочетании с датой рождения может даже указать, какие болезни вас поджидают.
Чтобы получить прогноз здоровья, сначала необходимо сложить все цифры в дате вашего рождения. К примеру, 3 января 2010. 0+3+0+1+2+0+1+0= 7. Далее необходимо сложить все цифры номера вашей квартиры. К примеру, 10. 1+0=1. Число вашего рождения складываем с числом квартиры. 7+1=8. Искомый код ищем ниже в описании.
Если вам выпала единица, то ваша жизнь полна радости и веселья. Вы имеете хорошее физическое здоровье, однако у вас есть предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Потому в периоды магнитных бурь вы будете себя плохо чувствовать.
Двойка говорит о том, что ваше физическое и умственное здоровье зависит от эмоционального состояния. Когда вас будет настигать депрессия, самочувствие будет ухудшаться, а в момент душевного подъема улучшаться. Двойка также подчиняет внутренние ритмы организма ритмам Луны. Потому на растущую Луну вы ощущаете прилив сил и энергии, а перед новолунием — упадок. Кроме того, у вас есть предрасположенность к нервным заболеваниям и болезням желудочно-кишечного тракта.
Если у вас выпала тройка, у вас много энергии. Однако иногда желание успеть все и сразу лишь губит вас и способствует перехвату заболеваний с других людей. Поэтому для укрепления иммунитета необходимо научиться искусству дружеской беседы.
Тем, кому выпала четверка, стоит больше заботиться о своем здоровье. В вашем организме нередко происходят воспалительные процессы, однако, к счастью, в хроническую форму - не переходят.
Пятерка говорит о том, что у вас есть предрасположенность к полноте и эмоциональным всплескам в момент магнитных бурь. Вам следует научиться контролировать себя.
Если вам выпала шестерка, ваше физическое здоровье напрямую зависит от пищевых привычек. Если вы перестанете следить за своим рационом, не исключено появление проблем.
Семерка в нумерологии — цифра стабильности. Благодаря ей, вы отбрасываете все ненужное, что мешает вашей внутренней гармонии. Кроме того, число не дает распылять свои силы и энергию и концентрировать мысли на определенной проблеме, пишет «Сибкрай.ru». Если вы утратите равновесие душевное, то вслед за ним пропадет и физическое.
Восьмерка — число сюрпризов. Скорее всего ваша жизнь настолько непредсказуема, что сердце не выдерживает. Иногда у таких людей наблюдается аритмия.
Физическое здоровье человека, находящегося под влиянием девятки, определяет водный обмен. Именно умение находить контакт с природой поможет вам избежать болезней и всегда быть наполненным энергией.