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Гастроэнтеролог опровергла миф о вреде позднего ужина: как не переедать

Поздний ужин. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Распространенное мнение о вреде поздних ужинов критикуется уже давно. Специалисты советуют не есть не “после шести”, а за два часа до сна. Гастроэнтеролог Анастасия Дунаева считает, что время приема пищи вообще не важно. Пищеварительная система, по словам специалиста, все сутки работает одинаково, пишет Mk.ru.

Диету «не жрать» проповедовала еще Коко Шанель. Примерно такого же мнения придерживается гастроэнтеролог Анастасия Дунаева, которая развенчала миф о вреде поздних ужинов, но рассказала, что на самом деле несет вред.

Ранее считалось, что пищеварительная система организма прекращает работу во время сна, поэтому нагружать желудок на ночь очень вредно, якобы пища лежит в желудке всю ночь. По словам Дунаевой, это заблуждение: организм «не спит» и работает почти так же активно, как в любое другое время, у некоторых лишь незначительно замедляется.

«Никакая пища нигде не «гниет», как говорят в народе», — объяснила специалист изданию Flacon.

Действительно вредит человеку простое переедание, особенно для страдающих проблемами с пищеварительным трактом, например, гастритами. Таким людям действительно стоит отказаться от позднего ужина и употреблять пищу не позднее чем за три часа до сна, отметила Дунаева. По ее словам, никому не стоит ужинать продуктами, которые способствуют брожению в кишечнике — свежими фруктами и овощами, жареным, мучным или кефиром.

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