Гастроэнтеролог опровергла миф о вреде позднего ужина: как не переедать

Диету «не жрать» проповедовала еще Коко Шанель. Примерно такого же мнения придерживается гастроэнтеролог Анастасия Дунаева, которая развенчала миф о вреде поздних ужинов, но рассказала, что на самом деле несет вред.

Ранее считалось, что пищеварительная система организма прекращает работу во время сна, поэтому нагружать желудок на ночь очень вредно, якобы пища лежит в желудке всю ночь. По словам Дунаевой, это заблуждение: организм «не спит» и работает почти так же активно, как в любое другое время, у некоторых лишь незначительно замедляется.

«Никакая пища нигде не «гниет», как говорят в народе», — объяснила специалист изданию Flacon.