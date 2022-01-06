Коварный продукт: как правильно есть мед, чтобы не заболеть

«Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание», – рассказал Золотарев радио Sputnik.

Специалист порекомендовал употреблять мед только дома, в тепле. Он добавил, что к любым продуктам, которые имеют согревающий или охлаждающий эффект, необходимо относиться осторожно.

«Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой – напитки комнатной температуры», – пояснил Золотарев.

По его словам, любые перепады температуры между едой, человеком и окружающей средой вызывают активную реакцию со стороны организма, и это не всегда полезно.