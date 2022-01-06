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Коварный продукт: как правильно есть мед, чтобы не заболеть

Чай с медом. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Мед является «страшным» продуктом, который может стать причиной простуды зимой, заявил российский диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

 
Он отметил, что многие любят пить чай с медом, но такой напиток при некоторых условиях становится опасным для организма из-за согревающего воздействия меда на тело и в повышенном потоотделении, к которому приводит употребление этого лакомства.

«Люди этого не чувствуют, но употребление меда в зимний период перед выходом на улицу или прямо на улице может спровоцировать простудное заболевание», – рассказал Золотарев радио Sputnik.

Специалист порекомендовал употреблять мед только дома, в тепле. Он добавил, что к любым продуктам, которые имеют согревающий или охлаждающий эффект, необходимо относиться осторожно.

«Чем больше температурный диапазон, тем он больше вредит организму. Однозначно летом лучше пить горячий чай, а зимой – напитки комнатной температуры», – пояснил Золотарев.

По его словам, любые перепады температуры между едой, человеком и окружающей средой вызывают активную реакцию со стороны организма, и это не всегда полезно.

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