Автовладелец недоумевает, почему ему выписали штраф за парковку в Таллиннском порту

В редакцию написал мужчина, который прошлым летом получил штраф за парковку в зоне ожидания A-терминалf Таллиннского порта. Читатель пишет о своем опыте с фирмой AS Ühisteenused, которая в то время управляла автостоянкой.

«Я получил штраф за парковку ожидая посадки в зоне check-in в A-терминале Таллиннского пассажирского порта. После нескольких часов езды из Тарту до порта мы решили выйти из машины и размять спину (чего уж скрывать – также сходить с внуком по нужде)», – пишет мужчина. Ему кажется, что за их действиями наблюдали, поскольку штраф был выписан всего через минуту после того, как они отошли от машины.