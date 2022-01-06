Автовладелец недоумевает, почему ему выписали штраф за парковку в Таллиннском порту
Истории на тему парковки вдохновили читателей Elu24 написать в редакцию и поделиться своим опытом, связанным с парковочными штрафами.
Истории на тему парковки вдохновили читателей Elu24 написать в редакцию и поделиться своим опытом, связанным с парковочными штрафами.
В редакцию написал мужчина, который прошлым летом получил штраф за парковку в зоне ожидания A-терминалf Таллиннского порта. Читатель пишет о своем опыте с фирмой AS Ühisteenused, которая в то время управляла автостоянкой.