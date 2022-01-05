Жуткое фото обнаженной Даны Борисовой попало в Сеть

45-летняя звезда телеэкрана то и дело оказывается в центре внимания прессы. То она лечится от алкогольной и наркотической зависимостей, то пытается восстановить отношения с единственной дочерью, то приходит на шоу «Давай поженимся!».

А недавно Дана и вовсе бесстрашно легла под нож хирурга и сделала глобальную пластику. Таким кардинальным образом она решила бороться с лишним весом, вот только перемены пришлись по вкусу не всем.

Так, сегодня Борисова решила продемонстрировать изменившуюся фигуру во всей красе. Она опубликовала в собственном микроблоге фотографию, на которой предстала только в маленьком бикини.

«Прекрасного настроения и с наступающим Рождеством. Отдыхаю с семьей в Египте и, если честно, приятно удивлена погодой. Солнечно, температура 21-23 С, не особо ветрено, исключая, конечно, потоп и чрезвычайную ситуацию в день прилета, когда самолет 3 часа летал над городом и в итоге приземлился совершено в другом месте», – написала ведущая.