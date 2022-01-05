Наталия Орейро: старость встречу в России - на даче

В интервью "Комсомольской правде" уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли в сериале "Дикий ангел", рассказала о своих планах в старости купить в России дачу.

"Пока я не планирую покупать в России недвижимость, потому что моя резиденция в Аргентине. А если иметь жилье в другой стране, нужно думать о том, чтобы содержать его там. И к тому же, когда я приезжаю, я езжу по разным городам. Возможно, когда мне будет больше лет, когда я буду бабушкой, у меня будет дача в России. Мне, кстати, очень нравится Черное море", - подтвердила Орейро.

Кроме того она рассказала, что даже ее сыну нравится в России.

"Да, у моего сына Атауальпы тоже есть российский паспорт. <..> Помню, когда ему было два года, он вместе с папой и со мной был в одном из гастрольных туров по России. Потом им нужно было вернуться домой, а я оставалась работать дальше. Провожаю их в аэропорт, а сын смотрит на меня и заявляет: "Мне нравятся русские девушки". А все потому, что девушки дарили ему плюшевых медведей, чебурашек, целовали его. Ему очень нравится Россия, и он знает несколько слов по-русски", - вспоминает актриса.