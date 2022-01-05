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Умер бывший повар Путина и Ельцина

Виктор Беляев ФОТО: Скриншот с сайта topnews.ru

Виктор Беляев проработал на кремлевской кухне 30 лет, сообщает Topnews.ru.

Известный кремлевский повар Виктор Беляев.

На момент смерти ему было 64 года.

Беляев работал на кухне в Кремле около 30 лет, а также был главой комбината “Кремлевский” и готовил еду для первых лиц в стране, в том числе для Бориса Ельцина и Владимира Путина.

Время и место прощания с поваром не уточняется.

Причина смерти Виктора Беляева не приводится.

Трагическую новость подтвердили в Национальной ассоциации кулинаров, которой Беляев руководил с 2008 года.

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