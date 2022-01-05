Умер бывший повар Путина и Ельцина
Виктор Беляев проработал на кремлевской кухне 30 лет, сообщает Topnews.ru.
Виктор Беляев проработал на кремлевской кухне 30 лет, сообщает Topnews.ru.
Известный кремлевский повар Виктор Беляев.
На момент смерти ему было 64 года.
Беляев работал на кухне в Кремле около 30 лет, а также был главой комбината “Кремлевский” и готовил еду для первых лиц в стране, в том числе для Бориса Ельцина и Владимира Путина.
Время и место прощания с поваром не уточняется.
Причина смерти Виктора Беляева не приводится.
Трагическую новость подтвердили в Национальной ассоциации кулинаров, которой Беляев руководил с 2008 года.