Похваставшуюся новым мужчиной Волочкову высмеяли за старый костюм: «Ему лет сто!»

Известная российская балерина Анастасия Волочкова уже по традиции проводит новогодние праздники на Мальдивах, причем не одна — компанию светской львице составляет ее избранник Сергей, которого она уже не стесняется показывать подписчикам. Артистка хвастается своим романтическим путешествием и не устает напоминать: любовь ей помогла найти программа «Давай поженимся!».
«А сегодня смотрим вторую серию „Давай поженимся“, только уже с Мальдив. Я сюда, как на дачу! Из холода в тепло! И с Сергеем», — написала Волочкова в подписи к посту.
Свой пост звезда сопроводила фотографией, на которой позирует в салатовом костюме. Судя по словам наблюдательных фолловераов - старом.
«Костюм она не меняет, зато мужчин — каждый сезон»,
«Уже Сергей… Прям как перчатки меняются любимые»,
«Этот салатовый костюм заезженный. Ему лет 100, наверное. Только Волочкова такое и носит», — прокомментировали подписчики.
Однако почитателей таланта балерины поразили не стремительно развивающиеся отношения звезды. Их серьезно обеспокоило внезапное исчезновение старого кавалера знаменитости — Владимира. О его дальнейшей судьбе после «романа» с Волочковой ничего неизвестно. Это вызывает опасения, ведь пропажу своего экс-возлбленного Олега она тоже никак не комментирует.
«А где Владимир?»
«Только хотела пожелать вам с Володей хорошего отдыха, а там Сергей, оказывается. Вот ведь, Анастасия, шалунья!»
«Так… Только недавно же был другой жених. Ведь с именно с ним было все навсегда… А это кто?» — обеспокоились фанаты.
Анастасия Волочкова должна была стать наставницей 44-летнего Сергея на шоу «Давай поженимся», но внезапно решила сменить эту роль, перевоплотившись в «невесту». Балерина начала флиртовать с героем шоу, а Сергей, недолго думая, сдался чарам ослепительной светской львицы. Их дальнейший союз одобрили ведущие передачи Роза Сябитова и Лариса Гузеева, упиваясь надеждами, что это «тот самый» мужчина, которого Волочкова ждала всю свою жизнь.