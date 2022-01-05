«Думала, прилечу, спою на улице – меня заметят»: Zivert пошла в стюардессы, чтобы стать звездой в США

Исполнительница хита Life рассказала в программе «Кто хочет стать миллионером?», что давно грезила стать звездой: «Я всегда мечтала петь, всегда мечтала заниматься музыкой. Я даже по метро ходила в наушниках, танцуя, будто в своем клипе. Мне все равно было, как на меня смотрят люди».

Также 31-летняя Zivert призналась, что неспроста выбрала специальность. «Работать я стюардессой пошла, потому что я узнала, что у авиакомпании есть командировки. Экипаж летает в Штаты и где-то на неделю там остается. Я всегда очень любила зарубежную музыку и думала, что туда уеду. Пойду, где-нибудь спою на улице, меня кто-нибудь заметит, и я стану артисткой там», — отмечает звезда.

Оказалось, что головокружительной карьере на родине девушка и не задумывалась. «Мне казались романтичными истории, когда человек из маленького города уезжает в большой мегаполис, там начинает все сбываться — история американской мечты. Но я изначально из большого города, мне хотелось уехать в еще более далекое, незнакомое место, чтобы мотивация была. И там карабкаться, заново все строить», — поделилась она в беседе с ведущим телешоу Дмитрием Дибровым.

Хоть покорить зарубежную сцену ей тогда не удалось, певица все-таки вернулась в Штаты, но уже состоявшейся артисткой, со своей концертной программой. «В США я снова попала через 12 лет с собственным туром в прошлом году», — добавила Юлия (настоящее имя Zivert — Прим. «СтарХита»).