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Близкие пропавшей восемь лет назад Матильды не теряют надежды, что девочка даст о себе знать

Восемь лет назад, 5 мая, пропала шестилетняя Матильда Мари Мишель, отправившаяся из Стокгольма в Таллинн вместе со своей матерью Еленой Бломгрен. Разыскивающие ребенка близкие верят, что она может быть в Эстонии или России.

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В канун Рождества и Нового года близкие Матильды вновь напомнили о себе в социальных сетях. «В это Рождество мы думаем о тебе больше, чем когда-либо, Матильда. Ты даже не представляешь, как сильно мы по тебе скучаем! – сказано в сообщении, которое написали близкие в Facebook-группе, посвященной пропавшей девочке. – Мы хотим, чтобы ты могла праздновать Рождество со своей семьей и маленькими сестрами».

«Мы надеемся, что с тобой все в порядке, и коронавирус до тебя не добрался. Это очень трудно, что мы не знаем, где ты. Ты не представляешь, как мы были бы счастливы, если бы ты сама связалась с нами, – продолжается пост. – Мы надеемся, что 2022 год станет годом, когда мы снова увидимся. Мы никогда не потеряем надежду!»

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