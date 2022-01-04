Близкие пропавшей восемь лет назад Матильды не теряют надежды, что девочка даст о себе знать

В канун Рождества и Нового года близкие Матильды вновь напомнили о себе в социальных сетях. «В это Рождество мы думаем о тебе больше, чем когда-либо, Матильда. Ты даже не представляешь, как сильно мы по тебе скучаем! – сказано в сообщении, которое написали близкие в Facebook-группе , посвященной пропавшей девочке. – Мы хотим, чтобы ты могла праздновать Рождество со своей семьей и маленькими сестрами».

«Мы надеемся, что с тобой все в порядке, и коронавирус до тебя не добрался. Это очень трудно, что мы не знаем, где ты. Ты не представляешь, как мы были бы счастливы, если бы ты сама связалась с нами, – продолжается пост. – Мы надеемся, что 2022 год станет годом, когда мы снова увидимся. Мы никогда не потеряем надежду!»