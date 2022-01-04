Полиция Испании задержала 70 человек на оргии в честь Нового года

Группа американских туристов арендовала дом под частную вечеринку и вызвала проституток. Уточняется, что владелец дома был в курсе особенностей празднования. В связи с пандемией COVID-19 в Испании действуют ограничительные меры на собрания больших групп людей, поэтому вечеринка в 70 человек была организована незаконно, пишет Lenta.ru.
Согласно данным полицейских, им удалось обнаружить нелегальную вечеринку по чистой случайности. Двое американцев приехали в частный дом позднее остальных. По всей видимости, они были пьяны и перепутали дома, попытавшись ворваться к соседям. Сосед позвонил правоохранителям и сообщил, что двое неизвестных пытаются вломиться в его собственность.