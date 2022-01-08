«Один вдох» на телеканале Дуо 7 – кино на одном дыхании

Марине Гордеевой сорок лет. За плечами – неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг – опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг – собственный страх.

После первой победы на соревнованиях главная героиня решает изменить свою жизнь – она переезжает в Москву и готовится к чемпионату мира по фридайвингу. Но не все разделяют ее новую увлеченность: дочь недовольна тем, что мать сконцентрирована на себе, а спортивные чиновники не воспринимают фридайвинг всерьез. Получив травму, Марина близка к тому, чтобы окончательно потерять веру в себя, но тут ей на помощь приходит загадочный тренер-ученый, который заставляет Гордееву пройти через испытания на грани жизни и смерти, чтобы вновь обрести силу.

Кадр из фильма «Один вдох» ФОТО: Дуо 7

В основу сценария легла реальная история женщины-фридайвера Натальи Молчановой. Утешение в экстремальном виде спорта она нашла в зрелом возрасте, оставшись одна с двумя детьми-подростками после развода. Наталья стала первой в мире женщиной, погрузившейся на сто метров в глубину, и способной задерживать дыхание на целых девять минут. Она установила более сорока мировых рекордов, стала многократной чемпионкой мира и основала Федерацию фридайвинга в России.

В Интернете есть трогательное видео 2012 года из египетского города Дахаб, где Наталья Молчанова помогает гигантскому скату манта выбраться из рыболовных сетей.

Головокружительный успех закончился трагически: во время одного из тренировочных погружений в Испании в августе 2015 года Наталья не выплыла. Ее тело так и не было найдено. Так «королева фридайвинга» навсегда осталась в своей стихии.

История Натальи Молчановой не оставила равнодушной режиссера Елену Хазанову. Правда, в фильме имя героини изменено, потому что «Один вдох» – это вольный перессказ поразительной судьбы русской спортсменки, куда для драматичности добавлен и художественный вымысел.

Виктория Исакова играет в фильме фридайвера. ФОТО: Дуо 7

Режиссер с самого начала решила, что главную роль в фильме должна играть Виктория Исакова. Вот только актриса согласилась не сразу. Лишь после нескольких погружений она признала, что фридайвинг – удивительная спортивная дисциплина, и ей хочется быть к ней хоть как-то причастной.

Для фильма Виктория Исакова тренировалась целый год. Ей пришлось немало попотеть физически и подготовить себя психологически, чтобы соответствовать своей героине. Проводя в бассейне многие часы, актриса научилась нырять и освоила сложную технику владения мимикой под водой. В итоге многое в фильме Исакова делает сама, но у нее есть и дублер – профессиональный фридайвер.