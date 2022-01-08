«Один вдох» на телеканале Дуо 7 – кино на одном дыхании

В пятницу, 14 января, на телеканале Дуо 7 покажут напряженную драму «Один вдох». Фильм основан на реальных событиях. Это удивительная история первой в мире женщины, которая смогла задержать дыхание на девять минут и нырнуть на глубину в сто метров.
Марине Гордеевой сорок лет. За плечами – неудачный брак, работа, которая не приносит удовольствия, и никаких перспектив. Неожиданно она открывает для себя фридайвинг – опасный для жизни вид спорта. Нужно задержать дыхание и погрузиться в подводный мир, где единственный враг – собственный страх.
После первой победы на соревнованиях главная героиня решает изменить свою жизнь – она переезжает в Москву и готовится к чемпионату мира по фридайвингу. Но не все разделяют ее новую увлеченность: дочь недовольна тем, что мать сконцентрирована на себе, а спортивные чиновники не воспринимают фридайвинг всерьез. Получив травму, Марина близка к тому, чтобы окончательно потерять веру в себя, но тут ей на помощь приходит загадочный тренер-ученый, который заставляет Гордееву пройти через испытания на грани жизни и смерти, чтобы вновь обрести силу.
В основу сценария легла реальная история женщины-фридайвера Натальи Молчановой. Утешение в экстремальном виде спорта она нашла в зрелом возрасте, оставшись одна с двумя детьми-подростками после развода. Наталья стала первой в мире женщиной, погрузившейся на сто метров в глубину, и способной задерживать дыхание на целых девять минут. Она установила более сорока мировых рекордов, стала многократной чемпионкой мира и основала Федерацию фридайвинга в России.
В Интернете есть трогательное видео 2012 года из египетского города Дахаб, где Наталья Молчанова помогает гигантскому скату манта выбраться из рыболовных сетей.
Головокружительный успех закончился трагически: во время одного из тренировочных погружений в Испании в августе 2015 года Наталья не выплыла. Ее тело так и не было найдено. Так «королева фридайвинга» навсегда осталась в своей стихии.
История Натальи Молчановой не оставила равнодушной режиссера Елену Хазанову. Правда, в фильме имя героини изменено, потому что «Один вдох» – это вольный перессказ поразительной судьбы русской спортсменки, куда для драматичности добавлен и художественный вымысел.
Режиссер с самого начала решила, что главную роль в фильме должна играть Виктория Исакова. Вот только актриса согласилась не сразу. Лишь после нескольких погружений она признала, что фридайвинг – удивительная спортивная дисциплина, и ей хочется быть к ней хоть как-то причастной.
Для фильма Виктория Исакова тренировалась целый год. Ей пришлось немало попотеть физически и подготовить себя психологически, чтобы соответствовать своей героине. Проводя в бассейне многие часы, актриса научилась нырять и освоила сложную технику владения мимикой под водой. В итоге многое в фильме Исакова делает сама, но у нее есть и дублер – профессиональный фридайвер.
Актриса великолепно передает и внутренний мир героини – это пограничное состояние, близкое к фанатизму, высекающее искры галлюцинаций в помутившемся сознании. В ее глазах усталость и невысказанная тоска. От Марины ушел муж, ей сложно одной тянуть семью, у нее заботливый сын, но бунтующая дочь, а еще детские травмы и обида на отца. Только в прозрачных голубых безднах тишина и покой, и даже возможная гибель в пучине не так страшна, как ненавистная рутина.
Роли сына и дочери Марины Гордеевой сыграли Филипп Ершов и Стася Милославская.
Опасность завораживает, поэтому фильм «Один вдох» гипнотически красив. Впервые в российском кинематографе съемки велись в открытом море на стометровой глубине, без применения спецэффектов. Самые сложные и волнующие сцены погружения снимались на Мальте. Для работы над подводными кадрами была приглашена команда французских специалистов во главе с Жюли Готье – автором потрясающих подводных короткометражек, собирающих миллионы просмотров.
Консультировал создателей фильма сын покойной Натальи Молчановой Алексей – чемпион мира и вице-президент Российской федерации фридайвинга. На протяжении многих лет он тренировался под маминым началом. Мать и сын Молчановы стали первыми из российских фридайверов, которые вдвоем покорили арку подводной вертикальной пещеры Блю Холл в Египте. У этого провала, окруженного коралловыми рифами, дурная слава. Вокруг установлено множество памятных табличек с именами погибших дайверов.
Интересно, что одна из ключевых сцен «Одного вдоха» снималась в заснеженной Финляндии. Главная героиня должна была проплыть подо льдом. Конечно, в этом опасном эпизоде прибегли к помощи дублерши. Вода была настолько мутная, что даже она ничего не видела подо льдом и в первый раз проплыла мимо лунки. К счастью, все разрешилось благополучно, а захватывающая сцена попала в фильм.
Может сложиться впечатление, что «Один вдох» – фильм о спорте, но это не так. Прежде всего – это вдохновляющая история сильной женщины, сумевшей побороть отчаяние, страх, сомнения. Она совершила переворот в своем сознании и доказала себе и всем вокруг, что человеческие возможности просто невероятны.
Устраивайтесь поудобнее и погружайтесь в эту не просто красивую, но и в буквальном смысле глубокую историю.
Смотрите «Один вдох» нателеканале Дуо 7 14 января в 21:55.