Павел Прилучный купил сыну квартиру

Когда Муцениеце и Прилучный развелись, их дети Тимофей и Мия остались с мамой. Спустя какое-то время после расставания артистам удалось найти общий язык и наладить контакт, чтобы наследники не забывали о папе. Павел частенько берет сына и дочь к себе, возит на отдых и проводит вместе с ними каникулы.

34-летний актер и финансово помогает семье: ежемесячно выплачивает алименты по 100 тысяч рублей на ребенка, также задумывается о будущем своего потомства. Так, совсем недавно звезда сериала «Мажор» приобрел Тимофею квартиру, в которой тот будет жить, когда вырастет. Правда, при поиске и покупке недвижимости артист столкнулся с некоторыми трудностями.

Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку — я не готов, потому что только рассчитался за одну. — рассказывает Павел. — Решил искать другую квартиру. Прошла неделя, я сижу и думаю: «Почему не получается так, как я хочу? Почему опять сложности? Я же не для себя стараюсь, а для сына!

Однако в самый критический момент Прилучному позвонил представитель жилого комплекса и сделал ему персональное бонусное предложение.

Я сначала подумал, что меня кто-то разыгрывает! Самое удивительное, что этой скидки как раз хватило, чтобы я смог позволить себе купить эту квартиру для Тимофея. Как после этого не верить в чудеса?

— поделился необыкновенной историей артист.

Прошло почти два года, как Агата и Павел расторгли брак. Артисты объявили о разводе в феврале 2020-го, а в июне завершился бракоразводный процесс. После расставания Муцениеце вместе с детьми переехала в московскую квартиру. Прилучному остался загородный дом. Как он поступил с этой недвижимостью, проживает ли с новой возлюбленной Мирославой Карпович или решил продать особняк, неизвестно.