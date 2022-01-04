Павел Прилучный купил сыну квартиру
Тяжелый развод никак не сказался на общении артиста с детьми. Павел Прилучный готов на многое ради сына и дочери и уже сейчас задумывается о будущем наследников, пишет Стархит.
Тяжелый развод никак не сказался на общении артиста с детьми. Павел Прилучный готов на многое ради сына и дочери и уже сейчас задумывается о будущем наследников, пишет Стархит.
Когда Муцениеце и Прилучный развелись, их дети Тимофей и Мия остались с мамой. Спустя какое-то время после расставания артистам удалось найти общий язык и наладить контакт, чтобы наследники не забывали о папе. Павел частенько берет сына и дочь к себе, возит на отдых и проводит вместе с ними каникулы.
34-летний актер и финансово помогает семье: ежемесячно выплачивает алименты по 100 тысяч рублей на ребенка, также задумывается о будущем своего потомства. Так, совсем недавно звезда сериала «Мажор» приобрел Тимофею квартиру, в которой тот будет жить, когда вырастет. Правда, при поиске и покупке недвижимости артист столкнулся с некоторыми трудностями.
Мне очень понравилась одна квартира: последний этаж, панорамные окна, высокие потолки, но мне не хватало денег, а брать ипотеку — я не готов, потому что только рассчитался за одну. — рассказывает Павел. — Решил искать другую квартиру. Прошла неделя, я сижу и думаю: «Почему не получается так, как я хочу? Почему опять сложности? Я же не для себя стараюсь, а для сына!
Однако в самый критический момент Прилучному позвонил представитель жилого комплекса и сделал ему персональное бонусное предложение.
— поделился необыкновенной историей артист.
Прошло почти два года, как Агата и Павел расторгли брак. Артисты объявили о разводе в феврале 2020-го, а в июне завершился бракоразводный процесс. После расставания Муцениеце вместе с детьми переехала в московскую квартиру. Прилучному остался загородный дом. Как он поступил с этой недвижимостью, проживает ли с новой возлюбленной Мирославой Карпович или решил продать особняк, неизвестно.
Актеры расходились тяжело: Агата обвиняла супруга в рукоприкладстве и злоупотреблении спиртным. Тогда на защиту артиста встали многие его друзья, кто-то же принял сторону его бывшей жены. Но что бы между парой ни происходило, спустя время им удалось решить все конфликты и отпустить обиды.