Пять ужасно неловких ситуаций во время секса, которыми по секрету поделились в Сети

Пользователь Reddit haitch31 попросил других обитателей соцсети поделиться самими стыдными историями, которые произошли с ними во время секса. Приводим пять рассказов, от которых покраснеет кто угодно, пишет Life.ru.

«День благодарения был незабываемым»

«Младший брат (он уже взрослый) вошёл в мою спальню прямо посреди процесса, увидел, что происходит, и побежал на кухню к родителям, крича: »Они там сексом занимаются! Не думаю, что они хотят перекусить«. Ужин в День благодарения был незабываемым», — rtothewin.

«В ярости убежала из комнаты»

«Я заснул прямо во время процесса, когда девушка была на мне. Проснулся только через пару минут в ужасном смятении, когда она уже собрала свои вещи и в ярости выбегала из комнаты», — sortofirrelevant.

«Котёнок заснул на мне!»

«Когда мы с мужем ещё встречались, у нас появился маленький котёнок. Так вот, когда муж был сверху, котейка запрыгнул ему на спину, свернулся клубочком и отключился. Когда я спросила, почему мой парень не двигается, он в ужасе сказал: »Котёнок заснул на мне!« У меня началась настоящая истерика, и ещё несколько минут мы не могли спокойно перенести котёнка на лежак», — CrazySquirrelGirl.

«Ни разу такое не повторялось»

«В мой первый раз девушка вдруг остановилась прямо посреди процесса и пошла в угол, как будто её наказали. А потом опустилась на колени и абсолютно голая начала МОЛИТЬСЯ! А после этого просто вернулась, и мы завершили начатое. Я никогда не спрашивал её, что это, чёрт возьми, было, да и она не рассказывала. Мы встречаемся уже несколько месяцев и ни разу такого не повторялось», — PRGuyHere.

«Как же я был неправ»