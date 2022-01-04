Новогодняя депрессия. Советы психолога, как пережить начало года

Новый год — это праздник, который должен быть наполнен волшебством, семейным теплом и уютом. Нарядные елки, не менее яркие гости, застолье, загадывание желаний под бой курантов… За фасадом торжества остаются стрессы: устрашающие дедлайны, предпраздничная гонка, суета из-за подготовки к 31 декабря. Отсюда — разочарования, чувство опустошенности, и даже депрессия в начале года. Почему же нам грустно и как с этим бороться? Спросим у психолога шестого сезона «Пацанок» — Любови Розенберг, пишет Starhit.ru.

«Разочарования можно смело отнести к эмоциональным травмам, а значит, их последствия отражаются на всей жизни человека достаточно долго, — уверена Любовь Розенберг. — Если был испорчен не один праздник и получено стойкое негативное отношение (страх повторения депрессии, неоправданных ожиданий и несбывшихся надежд), то сами праздники становятся нежеланными».

«Но полагаю, что это не единственное и не самое главное, что влияет на отношение к семейным праздникам. В любой семье есть традиции, правила, в которых растут дети. Во взрослой жизни мы часто повторяем сценарий жизни родительской семьи. Если праздники детства связаны с теплыми воспоминаниями, наполнены ощущением чуда и любовью, то и в своей семье это будет традицией. Другая история, когда в детстве праздников не было, а их очень хотелось. Тогда неудовлетворенные потребности часто ведут к тому, что на каждое торжество пишется настоящий сценарий. Тщательная подготовка и проведение мероприятия — как дань внутреннему ребенку, помогающая закрыть гештальт из детства», — уточнила эксперт.

Надо отметить, что под «семейным праздником» каждый подразумевает нечто свое. Для многих взрослых людей речь идет о классической ячейке общества — мама, папа, дети, бабушки, дедушки — и времени, когда родственники собирались все вместе. «Нет семьи — нет праздника. Кто-то умер, кто-то далеко… Именно в такой ситуации праздник окрашен грустными воспоминаниями о безвозвратном и беззаботном детстве», — заключила Любовь Анатольевна.

Так правда ли, что именно в предновогодний/постновогодний период мы чувствуем одиночество особенно остро, и это способно вызвать депрессию? «Безусловно так! — согласилась гештальт-терапевт. — Одно дело, быть целеустремленной и самодостаточной личностью в обычные дни, и совсем другое — быть одной, такой самоНЕдостаточной, когда все вокруг собираются большими семьями, едут к родственникам. Встречаются с самыми близкими и любимыми... В эти моменты все, кто окружал и давал ощущение нужности, вдруг исчезают и человек остается один на один со своими мыслями. И это касается не только известных личностей, но и многих простых людей».

Кроме того, быть счастливыми нам мешают завышенные ожидания: вечер хочется превратить в сказку, но что, если выйдет банальщина и скука?

Так каковы на самом деле причины новогодней и январской депрессии: завышенные ожидания, усталость после напряженной работы в декабре, обострение проблем в семье?

«Все перечисленное может стать причиной постновогодней депрессии, — прокомментировала Любовь Анатольевна. — Мы не умеем распределять силы и ставить в приоритет себя и собственное психическое здоровье. Прибавьте сюда неудовлетворенные потребности, неоправданные ожидания, обострившиеся обиды и новые переживания. Мы ведь и так до последнего оттягиваем подготовку к празднику, именно потому, что для многих это стресс сам по себе. И далеко не для всех встреча с семьей за круглым столом, уставленным яствами и напитками, заканчивается признаниями в любви…. В праздничные дни увеличивается не только количество травм, но и разводов, трагедий личного характера».

«Разрешите себе быть не тем, кого ожидают увидеть другие. Будьте таким, как хотите и чувствуете лично вы! Можно не бегать по магазинам, а разложить по конвертикам с праздничной символикой по одной купюре. Можно не стоять у плиты двое суток, а купить все необходимое перед подачей на стол в ближайшем магазине. Можно объявить эту новогоднюю ночь временем общения, признаний в любви и гуляний по праздничным улицам», — советует Любовь Розенберг.