95-летние влюбленные: «У нас еще вся жизнь впереди!»

Осенью 2020 года фотограф Алина Бирюк прогуливалась по улицам Таллинна и мимоходом сфотографировала пожилую пару.

«Я сразу поняла, что хочу лучше узнать эту пару, и, к моему счастью и удивлению, женщина на фотографии была знакомой моей бабушки», - объясняетАлина. Более чем через год Уно и Линда стали главными героями документального фотопроекта «Влюбленные».

«Влюбленные» ФОТО: Alina Birjuk

Алина говорит, что Уно и Линда, которые познакомились в молодости, снова встретились в 2014 году. Они лучше узнали друг друга, пока пили кофе, и теперь они неразлучны.

«Чем старше мы становимся, тем быстрее проходит время и тем больше мы чувствуем, что надо действовать. Нам всего 95 лет, вся наша жизнь еще впереди», - сказал Уно.

Уно и Линда и дома всегда вместе ФОТО: Alina Birjuk

Алина Бирюк (25) рассказала Elu24, что увлеклась фотографией в раннем возрасте. Больше всего ей нравится снимать людей.

«Я фотографирую с юных лет. Моя мама рассказывала, что когда я была совсем маленькой, ей приходилось прятать от меня пленочную камеру, потому что я щелкала и играла с ней, - вспоминает Алина. - Но я начала серьезно относиться к фотографии, когда мне было 16–17 лет. Каждый день я ходила в школу с фотоаппаратом и фотографировала».

«Влюбленные» - это работа курса документалистики, куратор фотографа - Анника Хаас. «Нам надо было сделать один документальный проект на этом курсе. Мне повезло, ведь я давно хотела их поснимать», - говорит студентка.

Алина встречалась с парой несколько раз, иногда даже без камеры. «Общение с ними было таким терапевтическим, они такие простые, милые и искренние люди. Мне нравилось проводить с ними время. Мы пили кофе, ели тирамису и разговаривали».

«Нам всего 95 лет, вся наша жизнь еще впереди» ФОТО: Alina Birjuk

Алина описывает Уно и Линду только положительно: «Люди любуются ими, когда они гуляют в городе. У них есть энергия, это как молодые влюбленные. Я бы никогда не подумала, что им почти по сто лет. Очень юные и активные люди».