«Я тебе в рожу плюну!»: известный российский коуч Блиновская хамила на интервью Собчак

Интервью Ксении Собчак с Блиновской было весьма напряженным. Елена отказывалась отвечать на многие вопросы журналистки. Даже когда разговор зашел о муже Алексее, брюнетка говорила весьма неохотно. Известно, что бизнес супруги начинали вместе. Избранник помог открыть ей свадебный салон в Ярославле. Но потом Елена переквалифицировалась в тренера по личностному росту и создала программу «Марафон желаний».
Поначалу Алексей во всем помогал Блиновской, но сейчас у нее целая команда. Мужчина же занимается своим бизнесом — он лидер рынка по разведению рыбы в Вологодской области. По словам коуча, она сама запретила участвовать мужу в ее проектах, чтобы он не «провалился» в нее, а занимался тем, что нравится ему.
Тем не менее, все бизнес-проекты Елены оформлены на Алексея. Брюнетка признается: она не опасается предательства со стороны возлюбленного. «Он меня очень любит, и, если мы разведемся, я уверена, что он мне все оставит», — говорила она в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».
В августе Ксения Собчак была ведущей на дне рождения основателя марафона желаний Елены Блиновской. На празднике присутствовало много звезд шоу-бизнеса, а виновница торжества потратила на это около 200 миллионов рублей (почи 2,5 млн евро). Ксению заинтересовало, чем занимается Елена и что представляет собой инфопродукт коуча.
Всегда говорящая о любви, спокойствии и потоке света в душе человека, Елена оказалась уязвимой и не готовой как критике Собчак, так и честно отвечать на вопросы. Еще в начале интервью журналистка намекнула на то, что коуч является по сути... продавцом воздуха. На что Блиновская сначала сказала: «Я тебе сейчас в рожу плюну», а затем заявила, что обиделась и больше не хочет общаться с ведущей YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Елена заткнула уши и кричала: «Я ничего не слышу!».
Интервью вышло резонансным, организатор марафонов, призывающая к свету и любви, сама этой любовью неохотно делилась с телеведущей. Уже после выхода шоу Елена написала, что ей было попросту не интересно беседовать с Собчак. Так же она добавила, что настоящий психолог и коуч может вести себя как угодно и не прятать эмоции, если ей неприятен собеседник.
Недавно журналистка Ксения Собчак была ведущей на дне рождения основателя марафона желаний Елены Блиновской. На празднике присутствовала многих звезд шоу-бизнеса, а виновница торжества потратила на это около 200 миллионов рублей. Ксению заинтересовало, чем занимается Елена и что представляет собой инфопродукт коуча.
Всегда говорящая о любви, спокойствии и потоке света в душе человека, Елена оказалась уязвимой и не готовой как критике Собчак, так и честно отвечать на вопросы. Еще в начале интервью журналистка намекнула на то, что коуч является по сути... продавцом воздуха. На что Блиновская сначала сказала: «Я тебе сейчас в рожу плюну», а затем заявила, что обиделась и больше не хочет общаться с ведущей YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Елена заткнула уши и кричала: «Я ничего не слышу!».
Не все поддержали позицию брюнетки, были и те, кто написал: «Если человек уверен в себе, в качестве своего продукта, то он не будет нервничать и всем своим видом показывать неприязнь». Сама Ксения призналась, что интервью ей далось нелегко в силу того, что Елена была напряжена и не шла на контакт.
«Марафон желаний» является брендом Елены Блиновской. Она одна из первых организовала подобное мероприятие, убедив десятки тысяч женщин, что все можно исполнить, главное, правильно мечтать. Автор курса утверждает, что после ее марафона большинство людей меняют свою жизнь. А если все-таки ничего не изменилось, значит, марафонец неправильно мечтал. Блиновская заявила, что тем самым снимает с себя ответственность за результат.