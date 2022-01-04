«Я тебе в рожу плюну!»: известный российский коуч Блиновская хамила на интервью Собчак

Интервью Ксении Собчак с Блиновской было весьма напряженным. Елена отказывалась отвечать на многие вопросы журналистки. Даже когда разговор зашел о муже Алексее, брюнетка говорила весьма неохотно. Известно, что бизнес супруги начинали вместе. Избранник помог открыть ей свадебный салон в Ярославле. Но потом Елена переквалифицировалась в тренера по личностному росту и создала программу «Марафон желаний».

Поначалу Алексей во всем помогал Блиновской, но сейчас у нее целая команда. Мужчина же занимается своим бизнесом — он лидер рынка по разведению рыбы в Вологодской области. По словам коуча, она сама запретила участвовать мужу в ее проектах, чтобы он не «провалился» в нее, а занимался тем, что нравится ему.

Тем не менее, все бизнес-проекты Елены оформлены на Алексея. Брюнетка признается: она не опасается предательства со стороны возлюбленного. «Он меня очень любит, и, если мы разведемся, я уверена, что он мне все оставит», — говорила она в YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

В августе Ксения Собчак была ведущей на дне рождения основателя марафона желаний Елены Блиновской. На празднике присутствовало много звезд шоу-бизнеса, а виновница торжества потратила на это около 200 миллионов рублей (почи 2,5 млн евро). Ксению заинтересовало, чем занимается Елена и что представляет собой инфопродукт коуча.

Всегда говорящая о любви, спокойствии и потоке света в душе человека, Елена оказалась уязвимой и не готовой как критике Собчак, так и честно отвечать на вопросы. Еще в начале интервью журналистка намекнула на то, что коуч является по сути... продавцом воздуха. На что Блиновская сначала сказала: «Я тебе сейчас в рожу плюну», а затем заявила, что обиделась и больше не хочет общаться с ведущей YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Елена заткнула уши и кричала: «Я ничего не слышу!».

Интервью вышло резонансным, организатор марафонов, призывающая к свету и любви, сама этой любовью неохотно делилась с телеведущей. Уже после выхода шоу Елена написала, что ей было попросту не интересно беседовать с Собчак. Так же она добавила, что настоящий психолог и коуч может вести себя как угодно и не прятать эмоции, если ей неприятен собеседник.

Недавно журналистка Ксения Собчак была ведущей на дне рождения основателя марафона желаний Елены Блиновской. На празднике присутствовала многих звезд шоу-бизнеса, а виновница торжества потратила на это около 200 миллионов рублей. Ксению заинтересовало, чем занимается Елена и что представляет собой инфопродукт коуча.

Всегда говорящая о любви, спокойствии и потоке света в душе человека, Елена оказалась уязвимой и не готовой как критике Собчак, так и честно отвечать на вопросы. Еще в начале интервью журналистка намекнула на то, что коуч является по сути... продавцом воздуха. На что Блиновская сначала сказала: «Я тебе сейчас в рожу плюну», а затем заявила, что обиделась и больше не хочет общаться с ведущей YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Елена заткнула уши и кричала: «Я ничего не слышу!».

Не все поддержали позицию брюнетки, были и те, кто написал: «Если человек уверен в себе, в качестве своего продукта, то он не будет нервничать и всем своим видом показывать неприязнь». Сама Ксения призналась, что интервью ей далось нелегко в силу того, что Елена была напряжена и не шла на контакт.