Жители финского городка выстроились в очередь в секс-шоп на морозе
В финском городе Оулу на двадцатиградусном морозе люди стояли за дверью эротического магазина, надеясь получить бесплатные подарки.
В финском городе Оулу на двадцатиградусном морозе люди стояли за дверью эротического магазина, надеясь получить бесплатные подарки.
Сеть эротических магазинов в Оулу отметила свой 10-летний юбилей, в честь которого первым покупателям пообещали подарки. Это создало огромные очереди у дверей магазинов.
Голодных до эротики покупателей не отпугнул даже суровый мороз. «Я занимаюсь продажей эротических товаров уже 20 лет, но еще не видел таких очередей перед моими магазинами», – сказал Арми Сойлантеря, владелец сети магазинов, который наблюдал очереди в несколько десятков метров.
Арми Сойлантеря, который является предпринимателем 12 лет, не верил своим глазам. И на Асемакату, и на Мякелининкату выстроились очереди длиной в десятки метров.
Первым 50 покупателям каждого из магазинов обещали подарочный пакет, также была организована веселая программа в честь дня рождения, художественная выставка и презентация товаров.
Ilta-Sanomat пишет, что пандемия коронавируса привела в эротические магазины новых покупателей. Сойлантеря считает, что люди ищут что-то новое в своей сексуальной жизни.
В магазине представлено более 4000 наименований товаров. Это уже не просто эротическое движение, а торговля сексуальным здоровьем, которая предоставляет средства для удовлетворения самых разных потребностей.
Например, вибраторы используются не для получения сексуального удовольствия. Их можно использовать для поиска нервов, которые помогают при логопедии или даже для массажа стоп после несчастных случаев, чтобы помочь им лучше восстановиться.