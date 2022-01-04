Жители финского городка выстроились в очередь в секс-шоп на морозе

Сеть эротических магазинов в Оулу отметила свой 10-летний юбилей, в честь которого первым покупателям пообещали подарки. Это создало огромные очереди у дверей магазинов.

Голодных до эротики покупателей не отпугнул даже суровый мороз. «Я занимаюсь продажей эротических товаров уже 20 лет, но еще не видел таких очередей перед моими магазинами», – сказал Арми Сойлантеря, владелец сети магазинов, который наблюдал очереди в несколько десятков метров.

Арми Сойлантеря, который является предпринимателем 12 лет, не верил своим глазам. И на Асемакату, и на Мякелининкату выстроились очереди длиной в десятки метров.

Первым 50 покупателям каждого из магазинов обещали подарочный пакет, также была организована веселая программа в честь дня рождения, художественная выставка и презентация товаров.

Ilta-Sanomat пишет, что пандемия коронавируса привела в эротические магазины новых покупателей. Сойлантеря считает, что люди ищут что-то новое в своей сексуальной жизни.

В магазине представлено более 4000 наименований товаров. Это уже не просто эротическое движение, а торговля сексуальным здоровьем, которая предоставляет средства для удовлетворения самых разных потребностей.